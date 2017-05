Właściciel gdańskiego Olivia Business Centre (OBC) uruchamia testowo linię autobusową dla pracowników tego kompleksu biurowców. Funbus OBC kursuje bezpośrednio od poniedziałku do piątku na trasie Gdańsk-Ujeścisko – Olivia Business Centre rano 6:15 i 8:00 oraz popołudniu 15:00, 17:10. Koszt miesięcznego biletu wynosi 10 złotych. Do tej pory z dowozu klientów znane były centra handlowe. Gdańskie centrum biurowców jako pierwsze w Polsce uruchamia taką usługę

Testujemy usługę. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników OBC i na bieżąco konsultować z nimi planowane przez nas wdrożenia. Zgodnie z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród rezydentów Olivii to właśnie Ujeścisko jest dzielnicą, w której mieszka duża liczba pracowników naszych najemców i z której stosunkowo trudno dojechać tu komunikacją miejską. Zaproponowaliśmy im zatem bezpośrednie, wygodne przejazdy autobusem OBC. Na bieżąco analizować będziemy zainteresowanie autobusem i w miarę potrzeb decydować o kolejnych liniach. Cel to jednak nie tylko ułatwienie dotarcia do miejsca zatrudnienia – podkreśla Rafał Marcyniuk kierujący działem projektów Olivia Business Centre.