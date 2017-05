Regulacje związane z nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw trafią do rządu do początku czerwca - zapowiedział we wtorek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zapewnił o braku sporu w pracach nad tymi regulacjami z Ministerstwem Rozwoju

Przygotowywanemu w Ministerstwie Energii projektowi nowelizacji ustawy, która będzie dotyczyła przede wszystkim jakości trafiającego na rynek węgla, towarzyszą rozporządzenia: ws. metod badania jakości paliw stałych, ws. sposobu pobierania ich próbek oraz dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Podczas wtorkowej wizyty w Ornontowicach (Śląskie) wiceminister mówił o aktualnym stanie prac nad tymi projektami. Odniósł się też do poniedziałkowej publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała m.in., że ME nie chce zgodzić się na postulowane przez MR parametry jakościowe mającego trafiać na rynek węgla, a także że odrzuca wnioskowaną przez MR certyfikację paliw stałych.

Tobiszowski nawiązał przy tym do swego niedawnego spotkania w tej sprawie m.in. z wiceminister rozwoju Jadwigą Emilewicz, podkreślając, że było ono "bardzo merytoryczne". Zasygnalizował w tym kontekście, że przygotowany w jego resorcie projekt rozwiązań trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, gdzie swoją poprawkę ws. certyfikatów zgłosi MR, a ME "prawdopodobnie" nie zgłosi zastrzeżeń.

Wiceminister przypomniał, że obecny etap prac nad regulacjami wiąże się z zakończonymi już konsultacjami środowiskowymi - ze stroną społeczną, z ekspertami, także ze sprzedawcami węgla.

W tym tygodniu następuje pogrupowanie w ramach resortu, wniosków, sugestii, zastrzeżeń, które spłynęły. Po zakończeniu tego etapu w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać z osobami (czy ich reprezentantami), które wniosły poszczególne uwagi - zapowiedział Tobiszowski. Potem jesteśmy umówieni jeszcze raz z panią minister Emilewicz, żeby dogadać sprawę certyfikatów na jakość paliwa - chodzi tu o węgiel. Następnie zgłaszamy ustawę do Komitetu Stałego Rady Ministrów i na Komitecie Stałym będzie zgłoszona poprawka przez Ministerstwo Rozwoju i tutaj prawdopodobnie nie będzie naszych zastrzeżeń - podkreślił wiceszef ME. I taki projekt powinien najpóźniej z początkiem czerwca znaleźć się na posiedzeniu rządu, bo chcielibyśmy, żeby procedowanie rozpoczęło się tak, jak sygnalizowaliśmy - i nie ma tu żadnych opóźnień, bo mówiliśmy, że do lipca chcielibyśmy, by wyszło to z obrad rządu - wskazał Tobiszowski.

Dopytywany przez dziennikarzy wiceminister zapewnił, że nie ma sporu z przedstawicielami MR - także pod względem regulowanych rozporządzeniem parametrów węgla. "Mieliśmy co do kwestii zgodność. Jedyne, co rozmawialiśmy, to aby zabezpieczyć stosowny akt prawny systemem - to była bardziej kwestia, co po wejściu ustawy w życie, niż samo certyfikowanie węgla" - wskazał Tobiszowski.

Wyjaśnił, że chodzi o uzgodnienie poprawki (dotyczącej certyfikatów, która ma być zgłoszona przez ME) z istniejącym systemem. Przypomniał, że każda kopalnia ma w swojej strukturze laboratorium, które pozwala pokazać, jakie parametry ma opuszczający ją węgiel.

Tu chodzi o to, żeby następnie na składach węgla węgiel był tej jakości, w jakiej wychodzi z kopalń. Nam też zależy, aby wreszcie uporządkować kwestie jakości węgla na polskim rynku. I tu między nami, między ministerstwami, nie ma sporu; jest kwestia techniczna - uzupełnienia tego, co Ministerstwo Rozwoju zgłaszało" - wskazał Tobiszowski.

Wiceszef ME ocenił, że wypracowywane w tym resorcie rozwiązania są "odpowiedzią" na wdrażane przez MR działania związane ze smogiem. "Ta ustawa wyrzuca nam tzw. niesort z rynku, co powinno uporządkować nam pewne kwestie smogowe" - przypomniał wiceminister.

Obok tego, żeby ta ustawa weszła w życie, nasze podmioty - Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa - nie będą wprowadzały mułów, flotów i tych produktów, które w indywidualnym spalaniu są szkodliwe dla środowiska. Jedynie będzie to w obrocie w energetyce, gdzie są stosowne filtry - zapewnił.

Celem ustawy oraz towarzyszących jej rozporządzeń ma być monitorowanie i kontrola jakości paliw, jakie trafią na rynek, oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

