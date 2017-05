Emerytura prawem, a nie obowiązkiem - to podstawowy przekaz, z którym chce dotrzeć do Polaków ministerstwo rodziny i pracy. W czwartek, szefowa resortu Elżbieta Rafalska oraz jej wiceministrowie, rozpoczną objazd po kraju, w ramach kampanii "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego"

Kampania informacyjna jest realizowana wspólnie przez MRPiPS, Kancelarię Prezydenta oraz NSZZ "Solidarność". Rozpoczęli ją w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda, minister Rafalska oraz szef "S" Piotr Duda.

Chcemy zorganizować we wszystkich województwach regionalne spotkania. W czwartek odwiedzimy województwa: małopolskie, podkarpackie i pomorskie. Pojawią się na nich wiceministrowie: Elżbieta Bojanowska, Stanisław Szwed i ja - powiedziała w środę minister Rafalska.

Dodała, że podczas spotkań zaprezentowane będą głównie założenia dotyczące zmian w przechodzeniu na emeryturę.

Celem tej kampanii jest jasny przekaz, że decyzja o przejściu na emeryturę jest naszą decyzją indywidualną. Moja emerytura mój wybór. Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, ale jest naszym wyborem - podkreśliła Rafalska.

1 października wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To przywrócenie prawa do emerytury w wieku obowiązującym przed 2013 r. Nie oznacza to obowiązku przejścia na emeryturę w momencie jego osiągnięcia odpowiedniego wieku. Decyzja należy do ubezpieczonego. Moment przejścia na emeryturę rzutuje na jej wysokość.

MRPiPS poinformowało, że przedstawiciele resortu odwiedzą w najbliższych tygodniach m.in. Bydgoszcz, Wrocław, Białystok, Katowice, Kielce, Lublin, Szczecin, Warszawę, Gorzów Wielkopolski.

Podczas spotkań przedstawiciele ministerstwa będą m.in. przekonywać, że obecny algorytm obliczania świadczenia emerytalnego premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę jest o ok. 8 proc. wyższe świadczenie. Minister oraz wiceministrowie mają też przypominać, że pomimo obniżenia wieku emerytalnego od 1 października nadal będzie obowiązywać 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników.

Kampania informacyjna opiera się na siedmiu hasłach: Moja emerytura - mój wybór; emerytura prawem, a nie obowiązkiem; sprawdź zanim wybierzesz; emerytura - wybierz świadomie; bezpieczna praca do emerytury; emerytury bezpieczne finansowo i polityka rodzina wspiera emerytury.

W kampanię włączył się też ZUS. Od początku maja w niektórych oddziałach Zakładu Ubezpieczeń można skorzystać z usług doradcy emerytalnego, który ma wyjaśniać potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury i wyliczyć wysokość prognozowanego świadczenia.

ZUS zapowiedział, że od 1 lipca doradcy pojawią się we wszystkich placówkach w kraju i będzie ich aż 595. Na stronach internetowych Zakładu można skorzystać z kalkulatora emerytalnego, dzięki któremu możemy obliczyć ile będzie wynosiło nasze świadczenie emerytalne.

SzSz(PAP)