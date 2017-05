Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego ponownie wybrała Olgierda Cieślika na prezesa spółki - poinformował szef rady Totalizatora Piotr Kwiecień

Cieślik jest absolwentem wydziału Zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W roli członka Zarządu i dyrektora finansowego był odpowiedzialny za tworzenie strategii finansowych oraz bieżące zarządzanie finansami spółek i grup kapitałowych (Netizens Sp. z o.o., AT Group S.A., Cerg Sp. z o.o. – Grupa CRH Klinkier).

Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Doświadczenie zdobywał w spółkach m.in. giełdowych . CIECH S.A., Elektrownia Kozienice S.A., GAT S.A.

RN Totalizatora Sportowego ogłosiła konkurs na funkcje prezesa i członków zarządu odpowiedzialnych za sprzedaż, produkty i marketing oraz za finanse i inwestycje. Aplikację złożyło ok. 30 chętnych, w tym cały dotychczasowy zarząd.

Kandydatów przesłuchano 16 maja. "Postępowanie konkursowe na dwóch członków zarządu nadal trwa; rozmowy z kandydatami będą kontynuowane 26 maja" - powiedział Piotr Kwiecień.

Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego od lutego do połowy marca br. prowadziła konkurs na prezesa firmy, kiedy to rezygnację z pełnionej funkcji złożył Łukasz Łazarewicz. Kierował on spółką przez 10 miesięcy. Konkurs zakończył się wyborem Olgierda Cieślika na prezesa spółki; funkcję tę objął on 20 marca.

Jak tłumaczył wcześniej szef RN spółki, "z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrachunkowy 2016, kończy się kadencja wszystkich organów spółki Totalizatora Sportowego, najpóźniej do 30 czerwca 2017".

W związku z powyższym, ogłoszenie rady nadzorczej spółki Totalizator Sportowy o konkursie na trzy stanowiska dotyczy objęcia mandatów w zarządzie na kadencję zaczynającą się na przełomie czerwca/lipca 2017 r. - mówił wówczas.

W ogłoszeniu napisano, że w przypadku ubiegania się o stanowisko prezesa, czy członka zarządu spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję prezesa lub członka zarządu spółki, "Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników".

Członkami zarządu są: Radosław Śmigulski, Cezary Godziuk i Grzegorz Sołtysiński.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką skarbu państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.

SzSz(PAP)