- Teraz jest pytanie nie tyle czy, tylko jak przeprowadzić ten proces, by był on przewidywalny, mieścił się w ramach czasowych - bo to się przekłada na pieniądze - jak zorganizować finansowanie i na koniec wybrać technologię - mówił wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Dodał, że "niebawem będziemy dysponowali wystarczającymi przesłankami, by rząd podjął finalną decyzję"