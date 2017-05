Podczas konferencji CPX 2017, firma Check Point Software Technologies przedstawiła mapę, gdzie na świecie doszło do cyberataku wirusa nazwanego WannaCry (ang. będziesz płakał). WannaCry wciąż grasuje, głównie w Indiach, USA oraz Rosji. Średnio co trzy sekundy wirus podejmuje próbę zablokowania jakiegoś komputera

Badacze z firmy Check Point dokładnie przebadali kampanię ransomware „WannaCry”, która jest jak dotąd najgłośniejszym tegorocznym atakiem hakerskim. Eksperci byli wstanie wyśledzić ponad 34 300 prób ataków w 97 krajach. Średnie tempo ataków na dzień dzisiejszy to jedna próba co trzy sekundy! Wskazuje to na lekki spadek wobec tempa zarejestrowanego dwa dni temu, z próbą ataku co sekundę.

Specjaliści od bezpieczeństwa zarejestrowali najwięcej ataków w Indiach, a następnie w USA oraz Rosji.

Mimo niewielkiego spowolnienia, WannaCry wciąż rozprzestrzenia się szybko, namierzając organizacje na całym świecie. WannaCry to dzwonek alarmowy, pokazujący, jak bardzo destrukcyjne może być ransomware i jak szybko może spowodować wstrzymanie realizacji ważnych usług - twierdzi Maya Hotowitz, menedżer grupy ds. zagrożeń w Check Point.

