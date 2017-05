Do terminala kontenerowego DCT Gdańsk będą przypływać największe na świecie statki należące do sojuszu linii żeglugowych, Ocean Alliance. W ramach połączenia z Dalekiego Wschodu do Gdańska co tydzień będą docierać jednostki o pojemności do 21 tys. TEU.

W środę w terminalu DCT w porcie w Gdańsku zacumował jeden z największych statków oceanicznych świata "CSCL Arctic Ocean", pływający w barwach czwartego na świecie pod względem tonażu armatora kontenerowego - COSCO Shipping Lines. Jednostka ma pojemność ok. 19 000 TEU (kontenerów 20-stopowych), długość - 399,67 metra, szerokość - 58,6 metra.

Jak poinformował gdański terminal, do niedawno utworzonego sojuszu linii żeglugowych o nazwie Ocean Alliance należą linie: CMA CGM Group, COSCO SHIPPING, OOCL oraz EVERGREEN. Jednostki tego sojuszu zawijają do Gdańska jako jedynego portu na Bałtyku. Serwis będzie obsługiwany przez 11 statków, w tym pięć siostrzanych jednostek armatora COSCO: CSCL GLOBE, CSCL Pacific Ocean, CSCL Indian Ocean, CSCL Atlantic Ocean i cumujący obecnie w Gdańska CSCL Arctic Ocean.

DCT zapowiada, że do terminala co tydzień będą przypływać największe pływające jednostki świata, przywożąc towary bezpośrednio z Azji do Polski. Na trasie do Polski kontenerowce zawijają do portów: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapore, Felixstowe, Rotterdam. Pod koniec czerwca do DCT Gdańsk ma dotrzeć największy obecnie statek kontenerowy na świecie należący do armatora OOCL, o nazwie OOCL Hong Kong o pojemności ponad 21 000 TEU (kontenerów 20-stopowych). Statek ma 399, 9 m długości i 58,8 m szerokości. W miniony weekend w koreańskiej stoczni Samsung Heavy Industries odbyła się ceremonia chrztu tej jednostki.

Pod koniec października 2016 r. w DCT Gdańsk zostało otwarte drugie głębokowodne nabrzeże kontenerowe T2. Inwestycja, która kosztowała ok. 200 mln euro, pozwoliła podwoić potencjał przeładunkowy terminala do 3 milionów TEU rocznie. Nowy terminal, podobnie jak istniejący od kilku lat terminal T1, obsługuje przede wszystkim największe statki kontenerowe świata.

W 2016 r. w DCT obsłużono 1,29 mln TEU, najwięcej w historii terminala. Rok wcześniej przeładowano o 220 tys. TEU mniej.

Właścicielem DCT Gdańsk jest spółka zarejestrowana w Polsce, która w większości należy do Global Infrastructure Fund II - funduszu emerytalnego zarządzanego przez Macquarie Group of Companies, z siedzibą główną w Australii.

PAP, sek