Zdziwiłbym się, gdyby tempo wzrostu PKB nie wyniosło w tym roku 4,0 proc. - powiedział Adam Glapiński, prezes NBP, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Dodał, że we wszystkich wskaźnikach ważny jest element bazy.

GUS informował, że wzrost PKB za I kw. 2017 r. wyniósł 4,0 proc.

RPP utrzymała dzisiaj stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zostawiając stopę referencyjną na poziomie 1,5 proc.

Ta Rada trwa w bardzo dobrym okresie sytuacji gospodarczej Polski, nie ma takiego odcinka gospodarki czy finansów publicznych o który moglibyśmy być niespokojni, pilnie należy to obserwować, niczego takiego nie widać. Z inflacją stało się tak, jak to nasze instytuty badawcze badały, ona się podniosła, obniżyła i ustabilizowała - ten trend trwa. Pilnie obserwujemy wewnętrzne czynniki, inflację bazową, popyt i płace. Obserwujemy płace w kontekście jednostkowych kosztów produkcji i na razie nie widać przesłanek do zmian stóp procentowych – powiedział Glapiński.

Dodał, że do końca 2018 r. może nie być potrzeby podwyższania stóp procentowych.

Według niego są członkowie Rady, którzy zakładają, że prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych w połowie przyszłego roku jest duże.

Dodał, że gospodarka nabrała rozpędu w tak korzystny sposób przy równowadze innych wskaźników. Teraz bardzo uważnie obserwujemy rynek pracy, proces kształtowania się płac i to będą najważniejsze elementy, nad którymi będziemy się skupiać.

Na to co dzieje się w Polsce nakłada się sytuacja zewnętrzna, jest pozytywny nastrój w Europie, raczej nastrój niż wskaźniki. Ruszenie z tej stagnacji. Nastroje się poprawiły, mamy silne odbicie inwestycyjne przede wszystkim w inwestycjach publicznych, ale także prywatne idą w ślad za nimi – powiedział.

Szef banku centralnego dodał, że z tej sytuacji jesteśmy zadowoleni. Obserwujemy finanse publiczne, nie ma niepokojących czynników. Budżet wygląda bardzo dobrze. Nie ma niepokoju do utrzymania się w granicach 3 proc. Według niego inflacja przez dłuższy czas będzie się utrzymywać wokół 2 proc.

Jak ocenił, przesłanką, do tego aby zacząć zastanawiać się nad zmianę w polityce pieniężnej musiałyby być wyniki analiz, z których wynikałoby, że w inflacja w perspektywie kilku kwartałów będzie rosła.

Grażyna Ancyparowicz z RPP dodała, że kwestia podstawowa to prognozy lipcowe, tutaj się pewne trendy wyjaśnią albo okaże się że jest zmiana tendencji.

Patrzymy na dalszy horyzont - co najmniej 6-8 kwartałów, jeśli będzie coś, co nas zaniepokoi, to wtedy podejmiemy dyskusje na temat nie tylko nastawienia, ale tego czy nie powinno dojść do przymiarek do zrewidowania naszego stanowiska, ale na dzisiaj nie widzę takich przesłanek – powiedziała Grażyna Ancyparowicz.