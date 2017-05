Wygłodniali po PRL nie mamy oszczędności. Zniszczeni przez neoliberalizm zdecydowaliśmy się na wielki transfer społeczny. Można zapytać skąd mamy w ogóle na to pieniądze? No to powiem, pieniądze mamy z uszczelnienia systemu podatkowego! – stwierdził wicepremier Mateusz Morawiecki na zorganizowanej przez portal wGospodarce.pl wraz z Polskim Funduszem Rozwoju konferencji zatytułowanej „Na drodze zrównoważonego rozwoju”.

18 listopada 2016 roku, w Rzeszowie, podczas Kongresu 590 najważniejszym punktem spotkania biznesu i administracji rządowej okazało się ogłoszenie przez premiera Mateusza Morawieckiego „Konstytucji dla biznesu”, która później była stopniowo wprowadzana w postaci zmian w prawie o działalności gospodarczej. Od tamtego dnia mija dokładnie pół roku. Prowadzona przez właściwie wszystkie szczeble administracji publicznej Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obchodzi właśnie pierwsze urodziny.

Rok od ogłoszenia Strategii, która wówczas nazywała się jeszcze Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokusiliśmy się w naszej redakcji o sporządzenie pierwszego bilansu. Przyznam szczerze, że byliśmy zaskoczeni jak wielka praca została w tym czasie wykonana, jak wiele projektów zostało wdrożonych, wreszcie że są już pierwsze realne efekty Planu dla polskich firm. Ostatnie rewelacyjne dane z polskiej gospodarki, zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny, zauważone także ostatnio przez agencje ratingowe, uwidoczniły jeszcze bardziej, że ten plan jest nie tylko trafny, ale i realny – mówił rozpoczynając konferencję redaktor naczelny portalu wGospodardce.pl, Maciej Wośko.

Redakcja wGospodarce.pl zaprosiła do trzech paneli dyskusyjnych ekspertów, przedstawicieli resortów rozwoju i finansów, prezesów spółek skarbu państwa, przedstawicieli biznesu i instytucji finansowych. Wcześniej jednak głos zabrał architekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wicepremier Mateusz Morawiecki.

Nikt nie był w takiej sytuacji jak my, idziemy w nieznane. Ale wierzę, że jeśli będziemy traktować państwo uczciwie i dbać o społeczeństwo przeskoczymy na wyższy poziom rozwoju i wykorzystamy szanse, jakie obecnie się przed nami pojawiają – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister finansów i rozwoju, podczas wystąpienia w trakcie I Konferencji wGospodarce.pl pod hasłem „Na drodze zrównoważonego rozwoju”.

Konstruując Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju bierzemy pod uwagę wszystkie elementy gospodarki i staramy się w taki sposób je harmonizować, żeby rozwój był od strony makrogospodarczej, społecznej i mikroekonomicznej zrównoważony – wyjaśniał Morawiecki, podkreślając konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności gestów społecznych.

Musieliśmy wykonać gesty społeczne – stąd program Rodzina 500 +, obniżka wieku emerytalnego i inne. Wartość transferów socjalnych, jakie wiążą się z tymi programami, to 55 mld zł, a więc kwota prawie równa wielkości deficytu budżetowego. Ale ten ruch był konieczny, bo jesteśmy wyrazicielami nurtu konserwatyzmu współczującego. Dziś jednak musimy wejść w nurt konserwatyzmu modernizacyjnego, jeśli chcemy nie tylko dogonić Zachód, ale również go przegonić – mówił wicepremier.

»» Zobacz też:

wystąpienie wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. Debata: „Konstytucja dla biznesu” i 100 ułatwień dla firm jako odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców

Podczas pierwszej debaty o widocznych efektach zmian w przepisach dla przedsiębiorców, o pakiecie 100 ułatwień dla biznesu oraz o nowym Prawie przedsiębiorców mówili Joanna Sauter-Kunach, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MR, Włodzimierz Bartkowski – wiceprezes Cedrob S.A. , Michał Kanownik – prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) oraz Jarosław Wittstock – dyr. Departamentu marketingu ENERGA S.A.

»» Czytaj też:

Publikowane za I kwartał dane gospodarcze zaskoczyły pozytywnie

Wyniki Grupy Energa, które za pierwszy kwartał 2017 roku zamknęliśmy zyskiem netto przekraczającym 300 milionów złotych są widocznym dowodem, że zaproponowana strategia, działania prezentowane przez wicepremiera Morawieckiego przynoszą skutki – mówił Jarosław Wittstock, komentując dobre wyniki makroekonomiczne Polski (4-procentowy wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, uszczelnienie systemu podatkowego).O choć zmiany w tak dużej organizacji gospodarczej, jaką jest Energa nie są może tak wprost widoczne, jak w małych i średnich firmach, czy w budżetach domowych, to jesteśmy doskonałym miernikiem statystycznym – wzrost widzimy w bilingach i rachunkach za prąd, zarówno firm, jak i zwykłych polskich rodzin.

Prezes Michał Kanownik zwracał uwagę, że dobre wskaźniki gospodarcze wpływają wprost na pobudzenie chęci inwestowania, podejmowania ryzyka biznesowego wśród małych i średnich polskich przedsiębiorców.

To choćby stat-upy, ludzie przestali po prostu bać się, wchodzić w nowe usługi, szukać nowych pomysłów na biznes, bo widzą na rynku potencjał do rozwoju – mówił prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

»» Czytaj też:

Konferencja wGospodarce.pl: Mateusz Morawiecki z „Cyfrowym Orłem” od branży cyfrowej

Zatrudniamy ok. 5 tys. osób, jesteśmy największym producentem w branży mięsnej, inwestujemy, rozwijamy firmę, planujemy kolejne inwestycje – mówił wiceprezes Cedrob S.A., Włodzimierz Bartkowski. - Jeśli pytacie Państwo, jakie znaczenie ma wprowadzenia Strategii i dobre wyniki makroekonomiczne w Polsce dla naszej firmy – to powiem, że efektem jest m.in. rozwijanie produkcji z roku na rok i uruchomienie dwóch nowych zakładów – w Ciechanowie i w Rypinie, gdzie pracę znalazło kilkadziesiąt osób.

Reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, dyrektor Joanna Sauter-Kunach odniosła się do konsultacji społecznych dotyczących przygotowywanego projektu zmian w Prawie przedsiębiorców. W przepisach znalazł się katalog zasad, które urzędnicy będą musieli brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców, m.in. co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes tak jak chce, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń), domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy) czy przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców).

W pracach nad Konstytucją Biznesu jesteśmy – nawiązując do tytułu konferencji – w drodze. Przedsiębiorcy wykazali się wielką aktywnością. Odpowiedzi, które otrzymaliśmy w ramach konsultacji pokazały, że biznesowi zależy na zmianie relacji administracja-biznes. To była pierwsza taka okazja od kilkunastu lat. Konferencja uzgodnieniowa w kwietniu trwała tydzień i była okazją do dyskusji m.in. nad działalnością nierejestrową, zasadami współpracy administracji i biznesu, np. o zasadzie domniemania uczciwości i przyjaznej interpretacji przepisów, ale i odpowiedzialności urzędnika – mówiła dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MR.

Debata zakończyła się ciekawym wnioskiem skierowanym do redakcji przez dyrektora Jarosław Wittstocka.

Zależy nam, byście państwo zapewnili nam notoryczne i atrakcyjne pokazywanie prawdy, która dzieje się na naszych oczach, prawdy o gospodarce i polityce tego rządu. Pamiętajmy, że nawet Rodzina 500 Plus jest tylko impulsem wpuszczonym w pewien plan, impulsem, który ruszył machinę. Dobrze, że jest gospodarz, który w gospodarce ten program realizuje. Inaczej byłby to tylko podarunek – mówił dyrektor departamentu marketingu grupy Energa S.A.

Debata dotycząca Konstytucji Biznesu była pierwszym panelem dyskusyjnym podczas środowej konferencji wGospodarce.pl. W kolejnych rozmowach poświęconych repolonizacji instytucji finansowych oraz innowacjom i aktywnie rozwijającym się firmom udział wzięli m.in. wiceminister Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, Paweł Borys prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Marcin Chludziński – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Jarosław Grzywiński, szefujący Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także Piotr Osiecki, prezes Altus TFI, Maciej Nowohoński – członek zarządu Orange Polska ds. finansowych, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, Marta Poślad – dyrektor ds. regulacyjnych Google Polska.

Zapis konferencji i debat dostępny jest na profilu FB portalu wGospodarce.pl (www.facebook.com/wGospodarce).

MW