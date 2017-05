Pakiet ustaw związanych z Mieszkaniem plus jest dla rządu obecnie priorytetem - powiedział w czwartek szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Zapewnił, że nie ma żadnych pomysłów na łączenie czy likwidację resortów.

"Dla rządu takim priorytetem i największą pracą, którą się zajmujemy, to jest pakiet ustaw zwianych z Mieszkaniem plus, z tym programem mieszkaniowym. To jest m.in. ustawa o funduszu ziemi, czyli, po to, żeby można było pozyskiwać te grunty, które są gruntami Skarbu Państwa, a więc nieruchomości rolnych, czy Agencji Mienia Wojskowego, w celu wsparcia budownictwa mieszkaniowego. I to jest ten pakiet zmian w prawie budowlanym, ułatwiających i przyspieszających ten proces inwestycyjny. I to jest ten pakiet, nad którym w tej chwili rząd pracuje" - powiedział Kowalczyk w Radiowej Jedynce.

Minister odniósł się też do jednolitej daniny, nad którą pracował w ubiegłym roku: "Ten pomysł, nad którym ja pracowałem w ubiegłym roku, został przekazany do Ministerstwa Finansów. Mam nadzieję, że będą jakieś elementy z tego pomysłu realizowane. Natomiast, jak na razie prace nad nim zostały w całości i kompleksowo zawieszone, ale pewne elementy będą wykorzystywane. M.in. jednym z takich ważniejszych elementów - dla mnie osobiście - to jest obniżenie ryczałtowej składki na ZUS w momencie prowadzenia małej działalności gospodarczej. W tej chwili ta ryczałtowa składka to jest prawie 1,2 tys. zł bez względu na dochód z tej pracy (...) ministerstwo rozwoju i finansów ma pomysły, które będzie przedstawiać, aby to obniżyć, bo to jest też niezwykle istotne".

Kowalczyk ocenił również, że płaca minimalna powinna "bardziej rosnąć". "Jeśli chodzi o płacę minimalną, to właściwie jesteśmy zobowiązani do połowy czerwca przedstawić propozycję na podwyższenie płacy minimalnej. Uważamy, że płaca minimalna powinna rosnąć w istotny sposób bardziej. (...) Na pewno nie będzie to 43 zł, tylko więcej, a jak, to jeszcze trwa dyskusja w tej chwili, także jeszcze z pracodawcami" - powiedział.

Pytany był też o spekulacje medialne dotyczące łączenia resortów, czy rekonstrukcji rządu. Media informują, że resort środowiska miałby zostać połączony z resorem energii, a resort zdrowia z ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Spekulacje o łączeniu, czy likwidacji resortów, pewnie szczególnie po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, będą trwały. Natomiast żadnych tego typu pomysłów absolutnie nie ma. Zresztą ja, widząc, jakie są zadania choćby przed ministerstwem zdrowia i ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej, to nie wyobrażam sobie, żeby powstał taki moloch, bo kto nad nim zapanuje? To są tylko i wyłącznie spekulacje dziennikarskie" - powiedział Kowalczyk.

"Jeśli chodzi o jakąkolwiek taką rekonstrukcję rządu, to takich zamysłów nie ma. Natomiast pani premier pewnie ma swoje oceny. I zostawmy jej to prawo do ewentualnych propozycji zmian, jeśli uzna, że takie będą konieczne. To trzeba generalnie robić, ale nie o tym mówić" - podkreślił Kowalczyk.

PAP/ as/