Indeksy na rynkach Azji tracą po środowych doniesieniach o problemach prezydenta USA Donalda Trumpa i coraz głośniejszych pogłoskach o możliwości wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu – oceniają analitycy rynku.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość zapowiadanych przez nową administrację reform – redukcji podatków i zwiększenia wydatków na infrastrukturę. W efekcie awersji do ryzyka nastąpiły mocne spadki na giełdach (wczoraj bardzo silnie traciły zarówno amerykańskie, jak i europejskie indeksy, a dzisiaj rano tracą indeksy azjatyckie). Jednocześnie zyskują bezpieczne aktywa, takie jak amerykańskie i niemieckie obligacje skarbowe. Rentowności 10 - letnich papierów emitowanych przez rząd USA obniżyły się do poziomu w okolicach 2,23 proc. - napisali w komentarzu analitycy BGK

Sytuacja na amerykańskiej scenie politycznej prowadzi również do osłabienia dolara czego efektem był wzrost pary EUR/USD. W nocy testowane były poziomy w okolicach 1,117.

W środę kurs EURUSD rósł i ustanowił kolejny szczyt w tym roku. Dolar pozostaje pod presją ze względu na zamieszanie polityczne wokół działań Donalda Trumpa oraz narastających wątpliwości co do możliwości realizacji jego programu stymulacji gospodarki. Obawy inwestorów przekładają się także na spadek prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez Fed na czerwcowym posiedzeniu. W rezultacie kurs EURUSD osiągnął ok. 1,114 (w czasie sesji azjatyckiej dotarł w okolice 1,117, ale dzisiejszy dzień zaczyna nieco niżej). Ostatnie dane z USA były w większości słabsze od oczekiwań i jeśli podobnie będzie dziś, to dolar może dalej tracić – komentują ekonomiści BZWBK