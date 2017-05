Tu nie chodzi o praworządność, tylko o to, żeby dać po łapach tym państwom, które stają się dużo silniejsze gospodarczo i mogą zagrozić krajom starej Unii - tak wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki (PiS) odniósł się w czwartek do rezolucji PE dot. Węgier.

Jeśli chcemy dojść do średniej europejskiej liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców do 2030 r., co zakłada Narodowy Program Mieszkaniowy, deweloperzy muszą oddawać do użytku dwa razy więcej mieszkań - uważa szef Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki.