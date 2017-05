Toruń otrzymał ok. 232 mln zł dofinansowania ze środków UE na lata 2014-2020. Na taką kwotę miasto podpisało już umowy, które zakładają m.in. rewitalizację Starówki, przebudowę Szosy Chełmińskiej oraz modernizację kanalizacji. Projekty będą kosztowały ok. 342 mln zł.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podczas czwartkowej konferencji prasowej podsumował dotychczas podpisane umowy na dofinansowanie projektów ze środków UE na lata 2014-2020.

"Staramy się być liderem w Polsce w tym zakresie, ale konkurencja jest duża. Kwota dofinansowania, które jest już pewne, skłania nas do jeszcze cięższej pracy i sięgania po kolejne środki. Mamy pełną gamę projektów w różnych sferach życia. Łączna kwota dofinansowania, o którą w tej perspektywie zamierzamy się ubiegać, to ok. 1,5 mld zł. To racjonalny wynik jak na miasto tej wielkości" - ocenił Zaleski.

Umowy już podpisane mają 78 proc. dofinansowania, liczonego od kosztów kwalifikowanych projektu. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miastu udało się już uzyskać 188,6 mln zł dofinansowania na projekty o łącznej wartości ok. 288,8 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są to ok. 32 mln zł wsparcia na realizację zadań, które będą kosztowały ok. 41,5 mln zł.

Wśród zaakceptowanych już pomysłów jest m.in. rewitalizacja toruńskiej Starówki, znajdującej się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, która będzie kosztowała 71,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 54,3 mln zł, rozbudowa ul. Szosa Chełmińska, która łączy centrum miasta z wyjazdem w kierunku Grudziądza, o wartości ok. 17 mln zł i wsparciu w kwocie 14,4 mln zł, a także modernizacja sieci wodno-ściekowej o wartości blisko 140 mln zł (dofinansowanie w kwocie ok. 71,5 mln zł).

Złożone wnioski w kolejnych konkursach zakładają dofinansowanie rzędu ok. 356 mln zł.

"Projekty z dofinansowaniem na poziomie ponad 350 mln zł są w trakcie oceny przez instytucje zarządzające środkami unijnymi. Przygotowujemy koncepcje z planowanym wsparciem na poziomie ok. 900 mln zł. To żmudne, długotrwałe procedury, wymagające przygotowania wielu stron dokumentów. To wszystko jest jednak bardzo potrzebne i dzięki akceptacji ze strony rady miasta kroczymy w tym kierunku, żeby Toruń wzbogacił się o kolejne przedsięwzięcia" - podkreślił prezydent Zaleski.

Wśród projektów, które mają zostać złożone, są m.in.: budowa Trasy Wschodniej, która ma kosztować 600 mln zł, a także modernizacja linii kolejowej na odcinku od dworca Toruń Wschodni do dworca Toruń Główny (koszt łączny zadania sięga ok. 288 mln zł).

PAP/ as/