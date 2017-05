Agencja Rozwoju Przemysłu w sektorze kosmicznym wspiera rozwój kadr, oferuje wsparcie kapitałowe, a także promuje branżę w Polsce - powiedział wiceprezes ARP Michał Szaniawski. Jak dodał, są sukcesy - niektóre polskie rozwiązania już poleciały w Kosmos.

"Od roku ARP realizuje program wsparcia technologii kosmicznych w Polsce. W ramach tego programu zidentyfikowaliśmy trzy obszary, w których my - jako ARP - możemy wspierać rozwój polskich firm i rozwój polskich instytutów. Pierwszy to jest wsparcie rozwoju kadr sektora, drugi to jest wsparcie kapitałowe, trzeci to promocja sektora w Polsce" - mówił wiceprezes.

Jak wskazał, w ramach rozwoju kadr ARP uruchomiła program staży dla absolwentów i dla doktorantów. Staże realizowane są w polskich firmach przemysłu kosmicznego.

"W ramach finansowania uruchomiliśmy specjalną linię pożyczkową oraz oferujemy wejścia kapitałowe i nasze zaangażowanie jako ARP. A w ramach promocji całego sektora to już jest szereg działań większych i mniejszych, gdzie staramy się umożliwiać kontakt małych spółek - nasz sektor nadal niestety składa się przede wszystkim z małych przedsiębiorstw - z potencjalnymi klientami. Zależy nam też na budowaniu dobrej atmosfery - czy to w administracji publicznej, czy to wśród dużych spółek Skarbu Państwa, które mogą być potencjalnie klientami tych naszych polskich firm" - podkreślił Szaniawski.

"Mamy już kilka sukcesów, niektóre rozwiązania już poleciały w Kosmos" - powiedział. Jak wyjaśnił, spółka Creotech Instruments opracowała kamerę, która jest w misji na Marsie. "Również Vigo System opracowało czujniki podczerwieni do tej samej misji, niedawno firma Astronika pochwaliła się swoim sukcesem - przekazała pierwszy, kompletny podsystem zrobiony przez polską firmę dla NASA" - zaznaczył.

"To są firmy, które w różny sposób współpracują z ARP. W Creotechu jesteśmy zaangażowani kapitałowo, z Astroniką prowadzimy rozmowy handlowe. Ale ten nasz sektor jest na tyle nieduży, że wszystkie nasze działania realizujemy wspólnie" - dodał.

PAP/ as/