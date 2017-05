Od 1 stycznia 2018 roku powinny wejść w życie niektóre przepisy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, te dotyczące zwykłych obywateli - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. W związku z wprowadzeniem kodeksu zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie etapami. "Pierwszy etap, regulujący kwestie dotyczące zwykłych obywateli, uproszczeń i ułatwień w inwestowaniu, powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 roku" - przyznał wiceminister.

Żuchowski zaznaczył, że w związku z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw. "Kodeks będzie miał wpływ także na drogi, lotniska, linie kolejowe, sieci energetyczne, obiekty przeciwpowodziowe - a nie tylko na budownictwo" - powiedział wiceminister.

Żuchowski, który odpowiada za przygotowanie kodeksu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, powiedział, że projekt jest po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych. "Zakończyliśmy je już 16 grudnia 2016 roku, teraz je analizujemy i wprowadzamy" - powiedział. Dodał, że resort pracuje obecnie także nad przepisami wprowadzającymi Kodeks.

"Kodeks w drugiej połowie tego roku ma znaleźć się na dalszej ścieżce legislacyjnej, a jesienią trafi na Radę Ministrów" - podsumował Żuchowski.

Wśród głównych celów kodeksu ministerstwo wskazało skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidację zbędnych procedur dla najprostszych budowli. Ponadto, kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią, tzw. ład przestrzenny, przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich obywateli oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, tak aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości. Dzięki kodeksowi ma powstać efektywny i transparentny proces lokalizacji oraz realizacji inwestycji publicznych.

W kwietniu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ocenił, że "kodeks urbanistyczno-budowlany jest spełnieniem nadziei samorządów, środowiska budowlanego i inwestorów".

Opracowywany Kodeks urbanistyczno-budowlany będzie wsparciem dla programu Mieszkanie plus. "Jedno z założeń programu Mieszkanie plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb" - informował w kwietniu szef resortu infrastruktury i budownictwa.

Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez MIB, kładzie duży nacisk na odpowiedzialność zawodową. Proponowane zapisy mają wzmocnić rolę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w procesie inwestycyjno-budowlanym, ale jednocześnie zwiększając ich odpowiedzialność zawodową i etyczną.

Niedawno Adamczyk podczas spotkania z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów mówił, że cieszy się z dialogu ze środowiskiem inżynierów budownictwa, projektantów i architektów w sprawie prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. "Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować propozycje i zmienić - jeśli trzeba, relacje odpowiedzialności zawodowej. Liczymy przy tym na samorząd jako na naszych partnerów, z którymi realizujemy wspólne cele i jesteśmy w stanie je osiągnąć - mówił minister.

PAP/ as/