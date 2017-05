Z badania przeprowadzonego przez specjalistów z infoShare Academy wynika, że w 2020 roku na całym świecie będzie brakowało ok. 1 mln programistów.

Zapotrzebowanie na pracowników z branży IT jest tak duże, że od paru lat można zaobserwować dynamiczny rozwój bootcampów, czyli szkół, w których prowadzi się szybkie, skondensowane kursy programowania.

– W nauce programowania jest kilka różnych dróg zdobycia potrzebnej wiedzy. Z jednej strony to jest taka tradycyjna edukacja na politechnikach, ale to zajmuje zwykle kilka lat. Dlatego od paru lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój bootcampów, czyli bardzo intensywnych kursów programowania, które pozwalają poznać podstawy i dają od razu możliwość wejścia do zawodu i rozwijania swoich umiejętności już w miejscu pracy – mówi Leszek Wolany, Marketing Manager szkoły programowania Coders Lab.

Szkoły w modelu Boot Camp to innowacyjna forma dokształcania nastawiona na maksymalizację praktycznej wiedzy, odpowiadającej rynkowemu zapotrzebowaniu, w stosunkowo krótkim czasie.

– Na bootcampach, które organizujemy, uczymy przede wszystkich uczymy praktycznych umiejętności. 80 proc. to są zajęcia ćwiczenia i rozwiązywanie zadań z programowania, a nie tylko sucha teoria – przekonuje Leszek Wolany. Po czym dodaje – Zajęcia trwają cały dzień od 9 do 17. W bardzo krótkim czasie mieścimy dużo materiału, ale to pozwala szybko zacząć pierwsza pracę w zawodzie i dosyć szybko wejść w to nowe środowisko.

W 2016 roku w Polsce zanotowano deficyt niemal 50 tys. programistów, co oznacza, że fachowcy z branży IT mogą przebierać w ofertach. Według ekspertów aktualnie programiści otrzymują ok. 36 ofert rocznie, a więc średnio 3 oferty pracy miesięcznie.

– Braki specjalistów w środowisku IT to przede wszystkim konsekwencja tego, jak rozwija się technologia. Smartfony mamy w kieszeni od 8-10 lat, tak naprawdę każdy ma średnio więcej niż jeden telefon, coraz więcej urządzeń ma różne interaktywne funkcje, czasem łącznie z lodówkami. Natomiast ilość ludzi kształcących się na politechnikach w tym czasie praktycznie się nie zwiększyła – wyjaśnia Leszek Wolany.

Komisja Europejska donosi, że ponad 90 proc. zawodów wymaga wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a to oznacza, że liczba absolwentów informatyki nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów. Dlatego właśnie powstają Bootcampy, które w krótkim czasie szkolą kandydatów na programistów, umożliwiając im szybkie rozpoczęcie pracy w zawodzie.

– Bootcamp to zwykle bardzo intensywny kilkutygodniowy kurs. Najczęściej stacjonarny, więc od rana do wieczora uczymy się podstaw programowania z mentorem. Dajemy szanse na zmianę zawodu, ale też umożliwiamy zdobycie kompetencji w bardzo krótkim czasie, dużo krótszym niż w tradycyjnych formach edukacji – twierdzi Leszek Wolany i dodaje – W przypadku tradycyjnej edukacji, studia na politechnice to zwykle 5 lat, pewnie możemy szukać 3 letnich studiów licencjackich. Natomiast bootcamp to 2-3 miesiące.

Jak twierdzi Marketing Manager szkoły programowania Coders Lab, absolwenci kończący bootcamp są przygotowani do podjęcia pierwszej pracy, w której mogą zebrać cenne doświadczenie, pomagające na dalszym etapie kariery.

– Absolwent po bootcampie zwykle zaczyna od stażu albo od stanowiska młodszego programisty w technologiach webowych. Większość osób jest w stanie zacząć pracę w ciągu 2-3 miesięcy po ukończeniu bootcampu – mówi Leszek Wolany. Ponadto dodaje, że osoba kończąca przyspieszony kurs już na samym starcie może nieźle zarobić – W tej chwili mamy ponad 100 osób uczących się równolegle na kursach w 8 miastach w Polsce, w ciągu roku będzie to ponad tysiąc absolwentów bootcampów programistycznych. Jeśli chodzi o zarobki, młodszy programista webowy w Warszawie to jest pensja rzędu 2-4 tysięcy złotych netto.

Unijny program rozwoju szkolnictwa zawodowego zakłada, że w całej Polsce w ciągu najbliższych lat ma zostać zainwestowanych kilkaset milionów złotych na kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, co znacząco podniesienie innowacyjność i jakość kształcenia zawodowego.

– Rynek szkolnictwa, jeśli chodzi o rynek programowania, rozwija się bardzo szybko. W Coders Lab zaczynaliśmy 3,5 roku temu, byliśmy jedną z pierwszych takich szkół, w tej chwili jest ich już kilkadziesiąt. Jest kilka dużych wiodących i cały czas jest miejsce na rynku dla absolwentów tych szkół uczących w dobry sposób, wypuszczających absolwentów o ugruntowanej wiedzy – podsumowuje Leszek Wolany.

Newseria Innowacje/ as/