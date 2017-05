Pierwsza próba wprowadzenia nakazu instalowania gniazdek umożliwiających ładowanie samochodów nie powiodła się. Opór stawili deweloperzy. Ale resort energii nie odpuszcza i nadal próbuje przekonać do pomysłu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Program rozwoju elektromobilności jest częścią Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zakłada on, że w ciągu najbliższej dekady na polskich drogach pojawi się milion aut elektrycznych. To jednak nie będzie możliwe bez stworzenia infrastruktury do ładowania. I nie chodzi tylko o dostępne publicznie słupki do ładowania, ale również o zwykłe gniazdka w garażach budynków wielorodzinnych, do których można będzie podłączyć samochód.

Resort energii chce, aby instalacja takich gniazdek była obowiązkowa. To oznacza konieczność wpisania takiego przymusu do warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki wielorodzinne. Pierwsza próba wprowadzenia tego zapisu jednak się nie powiodła.

W pierwotnej wersji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostało skierowane do konsultacji publicznych 16 maja 2016 r., resort infrastruktury i budownictwa jako pierwszy proponował wprowadzenie do przepisów techniczno-budowlanych zmian mających na celu instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej – napisał Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w odpowiedzi na nasze pytania.

Ale ten zapis zniknął z wersji ostatecznej. Jak informuje nas rzecznik MIB, był to efekt konsultacji społecznych.

Powtórna analiza proponowanego brzmienia przepisów przeprowadzona w wyniku konsultacji publicznych i uwag ze strony społecznej spowodowała wycofanie się resortu z proponowanych zmian w tym zakresie – czytamy w odpowiedzi rzecznika.

Owe uwagi dotyczyły po prostu kosztów, jakie wiązałyby się z koniecznością budowy takiej infrastruktury. Branża deweloperska, przyzwyczajona przez lata do kilkudziesięcioprocentowej rentowności, nie chciała się zgodzić na obniżenie zysków, do czego mógłby doprowadzić obowiązek instalowania gniazdek. Wskazywali – i resort infrastruktury i budownictwa się z tym zgodził – że obecne warunki techniczne nie uniemożliwiają dobrowolnego tworzenia takiej infrastruktury.

Obecnie jednak jest już projekt ustawy o elektromobilności i plany rządu stają się coraz bardziej konkretne. I wiadomo, że bez odpowiedniej infrastruktury w garażach budynków wielorodzinnych będzie trudno przekonać Polaków do zakupu aut elektrycznych. Dlatego właśnie resort energii nie odpuszcza i ciągle przekonuje MIB do zmiany zdania w sprawie gniazdek.

MIB przyznaje, że obecnie nie prowadzi prac nad zmianą rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych budynków wielorodzinnych. Ale przyznaje także, że konsultacje ciągle trwają.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Energii są w stałym kontakcie, którego efektem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska i wspólnych rozwiązań w zakresie planu rozwoju elektromobilności – napisał Szymon Huptyś w odpowiedzi przesłanej portalowi wGospodarce.pl.

Marek Siudaj