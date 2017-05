Liczba giełdowych dłużników spadła do rekordowo niskiej liczby, ale średni ich dług jest rekordowo wysoki, wynosi prawie pół miliona złotych - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Zgodnie z raportem KRD łączne zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW, które na początku maja znajdowały się w tym rejestrze, wyniosło 27,3 mln zł.

Poinformowano, że na początku maja 2017 roku na głównym rynku GPW w Warszawie notowane były 433 krajowe spółki. 56 z nich to przedsiębiorstwa, które jednocześnie były notowane również w KRD. W sumie miały one 1073 zobowiązania wobec 157 wierzycieli na kwotę 27 milionów 278 tysięcy 780 złotych.

56 to najniższa liczba dłużników giełdowych od kiedy realizujemy to badanie. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o ich zadłużeniu. Kwota 27,3 miliona złotych to 15 procent mniej niż przed 6 miesiącami, ale ponad 200 procent więcej niż podczas pilotażowego badania z listopada 2015 roku. W efekcie dług przypadający na jedną zadłużoną spółkę notowaną na GPW sięga już niemal pół miliona złotych, jest najwyższy w historii - zauważa cytowany w komunikacie prezes KRD Adam Łącki.

Wskazano, że w dwóch ostatnich edycjach badania za znaczącą część notowanego w KRD zadłużenia odpowiadała jedna spółka. Dług lidera poprzedniego zestawienia przekraczał 20 milionów złotych. W jeszcze wcześniejszym badaniu suma zobowiązań rekordzisty wynosiła 15,7 mln złotych. Tym razem zobowiązania rozłożyły się zdecydowanie bardziej równomiernie, a łączne zadłużenie lidera sięga 7,5 miliona złotych.

Numer jeden poprzedniego zestawienia w ciągu sześciu miesięcy zmniejszył zadłużenie z 20,4 miliona złotych do niespełna 1,2 miliona złotych. W tej konkretnej sytuacji to bardzo dobra wiadomość, ale patrząc na całe zestawienie to - wbrew pozorom - nie jest to optymistyczny sygnał. Oznacza bowiem, że inne zadłużone spółki skutecznie wypełniły powstałą po liderze lukę - uważa Łącki.