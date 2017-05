Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - nie zmienił się w ujęciu miesięcznym w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Był to kolejny, drugi miesiąc braku zmiany wskaźnika. Przyczyniły się do tego przede wszystkim zdecydowanie wolniej rosnące wynagrodzenia. Co prawda w ujęciu nominalnym wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw urosły w skali roku o ponad 4 proc., jednak po uwzględnieniu wahań sezonowych oraz zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost ten był o ponad połowę wolniejszy (1,7 proc. r/r) - czytamy w raporcie.