Stało się! Komisja Europejska weźmie pod lupę polskich operatorów sieci komórkowych. Jak informuje rzeczniczka KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Nathalie Vandystadt: "Po pierwszej ocenie możemy potwierdzić, że niektóre cenniki są niezgodne z przepisami "roam like at home".

Przypomnijmy: 15 czerwca 2017 roku miał oznaczać koniec ery roamingu w UE. Po burzliwych negocjacjach na forum Unii Europejskiej ostatecznie ustalono, iż klienci z całej UE mają mieć możliwość rozmowy według taryf krajowych. Jednak nie wszyscy krajowi operatorzy realizują zasadę "roam like at home".

Dla Polaków jednak 15 czerwca nie musiał oznaczać końca roamingu, bowiem trzech na czterech działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej nie zastosowało się w pełni do unijnych przepisów całkowicie znoszących opłaty roamingowe. Tylko Orange wykazał pełną zgodność swojej nowej oferty z unijnymi przepisami.

Chodzi szczególnie o przepisy "roam like at home", które mają zacząć obowiązywać od połowy czerwca a które wskazują, iż za połączenia klienci mają płacić zawsze tak samo, niezależnie od tego czy są u siebie w kraju czy za granicą.

Jednak trzech na czterech największych operatorów działających w Polsce nie zastosowało się do nowego prawa. Wyjątkiem tutaj był Orange, który jako jedyny operator nie będzie pobierał dodatkowych opłat. Tymczasem nowe cenniki Play, T-Mobile oraz Plus wprowadzają bezpłatne połączenia w innych krajach UE ale tylko w ramach określonej rocznej puli minut - po jej przekroczeniu za każdą minutę naliczana będzie opłata. Ci, którzy posiadają połączenia bez limitów do wszystkich sieci nie będą mogli z nich korzystać za granicą - wszyscy - oprócz klientów Orange - będą płacić dodatkowo.

Komisja Europejska już w poniedziałek informowała, iż może podjąć kroki względem tych operatorów działających w Polsce, którzy nie dostosowali ofert do przepisów UE. Teraz ta interwencja staje się faktem: "Obecnie przyglądamy się ofertom, zaprezentowanym Polakom przez krajowych operatorów. Na pierwszy rzut oka możemy jednak potwierdzić, że nie spełniają one wymogów zasady "roam like at home" - mówi Nathalie Vandystadt, rzeczniczka KE ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Jak podkreśla KE kluczowa tu będzie rola UKE, która będzie musiała interweniować jeśli zasady nowego roamingu nie zostaną należycie wprowadzone w Polsce. Sam Urząd ma pełną świadomość swojej misji i już zapowiedział, iż będzie wzywał operatorów do dostosowania ofert a jeśli to okaże się nieskuteczne - zastosuje niezbędne, przewidziane prawem sankcje. "W przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatorów obowiązków określonych w rozporządzeniu, Prezes UKE zażąda natychmiastowego zaprzestania takiego naruszenia oraz podejmie wszelkie konieczne działania wynikające z obowiązujących przepisów, włącznie z możliwością nałożenia kar pieniężnych" - mówi prezes UKE Marcin Cichy.

