Tak tanio jak w mijającym tygodniu, jeszcze w tym roku na stacjach nie było - ocenili analitycy. Ich zdaniem w najbliższych dniach obniżki będą już prawdopodobnie mniejsze.

W wyniku odnotowanych w ostatnim czasie obniżek, ceny paliw spadły do najniższego w tym roku poziomu. Zdaniem analityków w następnym tygodniu maja na części stacji można się spodziewać dalszych obniżek. Ale w przypadku średnich cen w kraju obniżki będą już prawdopodobnie mniejsze, do 2 - 3 groszy na litrze Pb i ON.

Podobnych obniżek możemy się spodziewać w przypadku LPG – ocenili analitycy BM Reflex.

Według nich, powoli zbliżamy się do momentu, kiedy dalsze obniżki mogą być niemożliwe.

Jeśli sytuacja na rynku hurtowym utrzyma się i ceny nie będą ponownie spadać, to na przełomie maja i czerwca na stacjach paliw możemy odnotować podwyżki cen paliw - czytamy w komunikacie.

Jak zauważyli z kolei analitycy e-petrolu, mimo że tankowanie jest coraz tańsze, to i tak przy dystrybutorze płacimy więcej niż przed rokiem.

Benzyna w porównaniu z połową maja 2016 r. jest droższa o około 3 proc. a olej napędowy aż o 7 proc - wskazali w komunikacie.

Jak podkreślili, w mijającym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 i olej napędowy potaniały o 6 groszy, a autogaz zanotował 3-groszową obniżkę. Średnia krajowa cena za litr Pb95 to 4,54 zł, za diesla płacimy średnio 4,35 zł za litr. Z kolei tankowanie LPG to wydatek rzędu 2,07 zł za litr. Jak podkreślili analitycy e-petrolu, w przypadku wszystkich gatunków paliw są to najniższe ceny notowane w tym roku.

Ich zdaniem w drugiej połowie maja ceny detaliczne na stacjach ustabilizują się.

Przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 4,52-4,63 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, dla diesla 4,31-4,42 zł/l oraz 1,99-2,08 zł/l dla autogazu - ocenili analitycy e- petrolu.

Na podst. PAP