W ciągu czterech miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – poinformował GUS.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. oddano do użytkowania 50.935 mieszkań czyli o 0,4 proc. mniej w porównaniu z 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 21,3 proc. W okresie czterech miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub zgłoszono do budowy 83.440 mieszkań czyli o 36,8 proc. więcej niż 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,0 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 61.846 czyli o 12,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 10,5 proc.) - czytamy w komunikacie GUS.