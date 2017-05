Afryka już nie jest kontynentem miotanym konfliktami tylko niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów. Czy Polska mogłaby skorzystać na partnerstwie z krajami afrykańskimi? I jak taką kooperatywę zainicjować? O tym mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Aleksandra Jankowska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Arkady Saulski: Niedawno miejsce miało spotkanie władz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Ambasadorem Senegalu i senegalskim korpusem dyplomatycznym. Czy dzięki temu pomorscy przedsiębiorcy otrzymali możliwość startu ze swoim biznesem w Afryce?

Aleksandra Jankowska: Senegal jest jednym z największych partnerów Polski w Afryce. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie wspiera jak również inicjuje działania zmierzające do zacieśniania kooperacji pomiędzy krajami. Spotkanie z Jego Ekscelencją Panem Amadou Dabo - Ambasadorem Republiki Senegalu, które odbyło się 9 maja br. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznych to efekt podpisanego, podczas Forum Gospodarczego Polska - Senegal, porozumienia z Agencją APIX zarządzającą Dakarską Zintegrowaną Specjalną Strefą Ekonomiczną. Podczas spotkania poruszone zostały, kluczowe z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, kwestie dotyczące m.in.: możliwości inwestycyjnych w obrębie Dakarskiej Zintegrowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kierunków importowo-eksportowych. Ułatwi to nam lepsze przygotowanie planowanej w terminie 25 – 30 czerwca br. misji gospodarczej do Senegalu, w której uczestniczyć będą polskie firmy z branż: energii odnawialnej, turystki, transportu oraz sektora spożywczego.

Afryka to kontynent wciąż stawiający czoła licznym problemom, jest jednak także kontynentem rozwijającym się gospodarczo. Można wręcz powiedzieć, że przed Afryką nowe otwarcie. Jak Polska mogłaby skorzystać na współpracy z państwami afrykańskimi?

80 proc. naszego eksportu to bezpieczne rynki państw Unii Europejskiej. Rynki azjatyckie, czy właśnie afrykańskie są jeszcze słabo rozpoznane i eksploatowane. Trochę z powodu ryzyka i trudności, które tam występują. Z drugiej strony – są to rynki ogromne, chłonne i rokujące duże możliwości zysku. Polski Rząd popiera ten kierunek gospodarczej ekspansji, o czym świadczą zarówno wypowiedzi, jak i konkretne działania. Z punktu widzenia polskiego przemysłu współpraca gospodarcza z Senegalem, posiada duże perspektywy rozwoju, przede wszystkim w sektorze surowcowo-chemicznym, wydobywczym, budowlanym i energetycznym. Podobnie jest z rynkami innych państw afrykańskich. Senegalczycy zgłosili zapotrzebowanie na maszyny rolnicze, poszukują inwestorów oraz polskich firm doświadczonych w zakresie hodowli zwierząt jak również w budownictwie. Kraj ten to ogromny eksporter ryb atlantyckich i owoców morza. Senegal chce eksportować także takie produkty jak: mango, orzeszki ziemne, banany, hibiskus, natomiast import z Polski dotyczyłby jabłek, ziemniaków, śliwek oraz mleka.

A inwestycje w Afryce? w Senegalu? Czego mogą się tam spodziewać polscy przedsiębiorcy?

Na mocy porozumienia pomiędzy Pomorską SSE, a Dakarską Zintegrowaną Strefą Ekonomiczną planowana jest budowa polskiego parku przemysłowego w Senegalu. Polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestycje w Senegalu mogą liczyć zarówno na senegalskie kontrakty rządowe, jak i liczne zachęty inwestycyjne, takie jak zwolnienia podatkowe, specjalne regulacje dla firm eksportujących produkty wytwarzane na terenie Senegalu, preferencyjne warunki realizacji projektów w ramach PPP. Nie należy również zapominać, że Senegal jest członkiem Unii Zachodnioafrykańskiej, która tworzy stumilionowy rynek o wspólnej walucie i strefie wolnego handlu. Kraje zrzeszone UZ tworzą unię celną i posługują się wspólną walutą, o ustalonym parytecie względem euro.

Proszę powiedzieć - Od początku gdy objęła Pani funkcję prezesa spółka stara się otwierać nowe rynki dla polskich przedsiębiorców. Jak udaje się to osiągnąć? Jakie działania podejmuje Strefa?

Pomorska SSE podejmuje działania zmierzające do umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Robimy to dla naszych przedsiębiorców by ułatwić im rozwój i wejście na nowe rynki zbytu. Zaznaczyć przy tym należy, że działania Pomorskiej SSE wspierające ekspansję międzynarodową skierowane są nie tylko do inwestorów działających na terenie Strefy ale do wszystkich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w relacjach biznesowych na szczeblu międzynarodowym. PSSE jako pierwsza z polskich SSE postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji i właśnie w tym celu w strukturze Spółki powstał Dział Międzynarodowych Relacji Gospodarczych. Prężnie działający zespół już teraz przygotowuje kolejny projekt, którego celem będą kontakty dla zrzeszonych wokół PSSE grup producenckich. W maju br., jako jedyna ze stref ekonomicznych, podpisaliśmy z Polską Agencją Handlu i Inwestycji porozumienie o współpracy w zakresie pomocy dla polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej.

Rozmawiał Arkady Saulski.