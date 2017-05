W czerwcowym numerze miesięcznika „wSieci Historii” redakcja przypomina jedną z największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy – bitwę pod Beresteczkiem. Na łamach miesięcznika także o fenomenie polskiej emigracji skupionej w Hôtelu Lambert oraz o Adamie J. Czartoryskim, nazywanym królem Polski na emigracji.

W nowym wydaniu „wSieci Historii” Zbigniew Hundert w artykule „Pod Beresteczkiem” przybliża przebieg i kulisy największej bitwy okresu powstania Chmielnickiego. Pisze o trwających od 1648 r. wystąpieniach Kozaczyzny przeciwko polskiej władzy na Zadnieprzu oraz o sukcesach militarnych, a także sojuszach Bohdana Chmielnickiego. Przedstawia również układ sił w przeddzień tej jednej największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy, oraz jej przebieg i konsekwencje.

Jarosław Czubaty w materiale „Król de facto” pisze o księciu Adamie Czartoryskim. Ten niegdysiejszy minister spraw zagranicznych Rosji, znał najwyższych przedstawicieli ówczesnych elit i liczyli się z nim tacy ludzie, jak cesarz Napoleon III czy brytyjski premier. Autor zwraca uwagę także, że największym zmartwieniem księcia okazały się pieniądze. Większość jego dóbr została skonfiskowane za „zdradę Rosji”, czyli udział w powstaniu listopadowym. Wyraźnym sygnałem opanowania kryzysu finansowego był dokonany w 1843 r. zakup położonego na paryskiej wyspie św. Ludwika Hôtelu Lambert – nieco podupadłej, ale okazałej rezydencji, która stała się domem rodzinnym Czartoryskich, siedzibą minidworu księcia, centrum życia kulturalnego Wielkiej Emigracji i politycznym ośrodkiem, od którego nazwę wzięło jedno z emigracyjnych stronnictw – czytamy w artykule Czubatego.

Na łamach miesięcznika „wSieci Historii” Mateusz Kosiński w artykule „Szef komendanta” przybliża czytelnikom sylwetkę Kazimierza Sosnkowskiego, bliskiego towarzysza Józefa Piłsudskiego, który odegrał ogromną rolę w XX-wiecznej historii Polski. Podobnie jak Piłsudski twierdził, że bez czynu zbrojnego nie będzie wolnej Polski, a tylko socjaliści ten czyn gwarantowali. Sosnkowski rozpoczął studia i równolegle pracę partyjną. Młody bojowiec dzięki talentowi organizacyjnemu szybko uzyskiwał kolejne awanse. Od czerwca 1906 r. był już komendantem oddziałów bojowych PPS Okręgu Warszawskiego. Niechętny akcjom terrorystycznym uważał, że oddziały rewolucyjne powinny być zalążkiem przyszłej armii polskiej – pisze o początkach wojskowej kariery Sosnkowskiego autor.

Z kolei w artykule „Iść pod prąd” Krzysztof Tarka pisze o sprzecznościach w twórczości wybitnego felietonisty Stanisława Cata-Mackiewicza. Autor przytacza co bardziej kontrowersyjne fragmenty tekstów Mackiewicza opatrując je trafnym komentarzem historycznym. Porównując politykę i postawę Zachodu oraz Polski podczas wojny, stwierdził: „Oni wychodzą na oszustów, my – na durniów”. Już po wojnie, dopominając się o podmiotowe traktowanie Polski, ze smutkiem konstatował: „Ameryka nie chce mieć polskich kontrahentów, a chce mieć tylko polskich agentów”. Te historyczne już dziś boje Cata mają nadspodziewanie aktualny charakter – zauważa autor artykułu.

Grzegorz Majchrzak, historyk IPN w tekście „Transfer »Dziekana« z Gwardii Warszawa do Widzewa Łódź” pokazuje, jak faktycznie wyglądała piłkarska Polska w latach PRL-u. Kto miał do powiedzenia najwięcej, i kto zarabiał na piłkarskich gwiazdach. Piłkarze w okresie Polski Ludowej nie byli panami swego losu. O tym, w którym klubie krajowym (o zagranicznym do osiągnięcia określonego wieku nie mogli nawet pomarzyć) będą grali, często nie oni decydowali. Więcej do powiedzenia w tej sprawie mieli nie tylko włodarze poszczególnych zespołów, lecz również – w niejednym przypadku – władze – zwraca uwagę historyk.

