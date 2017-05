22 maja 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę upamiętniającą kaplicę pod wezwaniem Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. To kolejna moneta 5 zł z obiegowej serii „Odkryj Polskę" z okolicznościowym rewersem, która znajdzie się w powszechnym obiegu gotówkowym

Wybudowana w II połowie XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego gotycko-ceglana kaplica, jako część zabudowy zamku królewskiego na Zamku w Lublinie jest jest najbardziej znaczącym zabytkiem Lublina. W 2015 roku uhonorowana została Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Rewers zaprojektowany przez Dobrochnę Surajewską przedstawia wnętrze Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Na tle zabytkowych okien kaplicy widnieje fresk z konnym portretem króla Władysława Jagiełły. Awers monety to znany z innych obiegowych monet wizerunek orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Moneta wyemitowana zostanie w nakładzie do 1,2 mln sztuk i będzie można ją otrzymać po cenie nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP. NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 29 maja. Będzie to moneta inaugurująca wyjątkową serię „Polskie Termopile". Pierwsza moneta upamiętni Zadwórze.

