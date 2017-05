Porty w Szczecinie i Świnoujściu w ciągu czterech miesięcy tego roku przeładowały o 10 proc. więcej towarów niż w analogicznym okresie 2016 r. Największy wzrost dotyczył przeładunku paliw - o ponad 123 proc. - oraz rudy żelaza - o 50 proc.

"Od początku roku odnotowujemy wzrost przeładunków, który obecnie wynosi ponad 8,5 mln ton towarów" - powiedziała Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu.

"Dwucyfrowy wzrost przeładunków to wynik uruchomienia nowych terminali, które od ubiegłego roku funkcjonują w naszym zespole portowym: gazoportu LNG w Świnoujściu oraz terminala zbożowego w Szczecinie, który działa w dawnym elewatorze Ewa" - wyjaśniła. Jak zaznaczyła, na wyniki ma również wpływ poprawa koniunktury rynkowej.

W okresie od stycznia do kwietnia br. porty odnotowały ponad 123-proc. wzrost przeładunku paliwa, co jest związane z regularnymi i coraz częstszymi dostawami błękitnego paliwa do gazoportu w Świnoujściu.

"Wzrost przeładunków rudy żelaza to efekt przeładunku materiału z pięciu dużych statków, które przybyły do portu w Świnoujściu w ciągu ostatniego miesiąca. Jako port jesteśmy uzależnieni od zapotrzebowania hut na południu Europy, przede wszystkim z Czech i Słowacji" - tłumaczyła. Jak przyznała, ruda żelaza obok węgla to towary, których przeładunki w ostatnich latach spadały.

Odnotowano również wzrost o 11 proc. przeładunku kontenerów oraz o 3 proc. - drobnicy promowej.

Porty miały 2-proc. wzrost przeładunku zboża. "Mamy do czynienie z wahnięciem na rynku, uzależnionym porą roku. W tej grupie towarów z roku na rok odnotowujemy wzrost przeładunków. Myślę, że ta tendencja będzie się utrzymywać w ciągu całego roku" - wyjaśniła.

Z kolei węgla przeładowano mniej o ponad 43 proc. Woźniak-Lewandowska zaznaczyła, że w portach w Szczecinie i Świnoujściu jest tendencja stała od dwóch lat. Na wyniki portów w segmencie węgla wpływają armatorzy, którzy wybierają trójmiejskie porty.

Porty szacują, że roczny wolumen przeładunków za 2017 r. powinien być większy do ubiegłego roku i przekroczyć 25 mln ton towarów.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

PAP, sek