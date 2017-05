Czujność i atmosfera szacunku dla pieniądza w kosztach firm przynosi efekty – mówi w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” minister energii, Krzysztof Tchórzewski, komentując dobre wyniki spółek energetycznych. Pierwszy kwartał 2017 roku zakończył się dla Grupy Energa zyskiem netto przekraczającym 300 milionów złotych.

Zużycie prądu wzrosło w 2016 r. o 2,4 procent rok do roku. To znaczy, że przy tych samych kosztach spółek energetycznych wzrosły przychody – wyjaśnia minister Tchórzewski w rozmowie z Maciejem Wośko i Markiem Siudajem. To też materialny dowód, że Polska się rozwija.

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosły ponad 2,7 mld zł i w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku były wyższe o 89 mln zł.

Grupa PGE osiągnęła w tym samym czasie największy wolumen produkcji energii elektrycznej od 5 lat, notując 14-proc. wzrost, w tym wzrost produkcji z węgla brunatnego o 24 proc. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2017 r. wyniósł niemal dwa miliardy złotych (1,948 mld zł) i był wyższy o 7 proc. niż rok temu.

Podobnymi sukcesami może pochwalić się Tauron - 4 590 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 0,5 proc. rdr), wyraźny wzrost przychodów w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja, Sprzedaż i zysk netto na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8 proc. rdr).

Dziennikarze pytali przede wszystkim o projekty ministerstwa energii związane z rozwojem elektromobilności, co zrozumiałe jednak, także o wzrost zapotrzebowania na energię.

Nasze szacunki z 2016 r. wskazują też, że jeśli chcemy pokryć zapotrzebowanie na energię w 2030 r., to przez 15 lat musimy przygotować się na wzrost podaży rzędu 23 do 25 proc. Ale to pokazuje też, że gospodarstwa domowe już potrzebują coraz więcej prądu, bo mają więcej urządzeń. To może mniej widoczny, ale dla energetyki ważny efekt programu „Rodzina 500 plus” – mówi minister Tchórzewski w wywiadzie dla „Bankowej”. Zakładamy, że pięć lat po wprowadzeniu ustawy o elektromobilności – po 2021 r., zużycie energii będzie systematycznie rosło. Spółki energetyczne widzą w projekcie elektromobilności szanse na rozwój, udział w Electromibility Poland jest prostą drogą do zwiększenia rynku – przewiduje Krzysztof Tchórzewski, którego resort przygotował projekt ustawy o elektromobilności.

Jak będziemy ładować akumulatory elektrycznych samochodów, jak zapłacimy za prąd do e-samochodu i czy wystarczy jedna faktura – pytali dziennikarze „Bankowej”. Odpowiedzi ministra energii już w najbliższym wydaniu „Gazety Bankowej”, poświęconym w dużej części elektromobilności właśnie, w sprzedaży od 29 maja. Obszerne fragmenty wywiadu można też przeczytać w nowym wydaniu tygodnika „wSieci” już w poniedziałek, 22 maja.