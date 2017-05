Dla osób, które zapłacą abonement radiowo-telewizyjny za pół roku z góry po wejściu ustawy w życie, będzie abolicja dla niepłacących wcześniej takiego abonamentu - zapowiedział w niedzielę w radiu Zet i Polsat News wiceminister kultury Jarosław Sellin.

"Chcemy wyjść z taką propozycją, która spowoduje, że naprawimy sytuację na przyszłość. Ściągalność (abonamentu) będzie lepsza, a jednocześnie ogłosić pewną abolicję jeżeli chodzi o tych, którzy tego nie robili przez całe lata" - zapowiedział wiceminister.

Dodał, że "jeżeli już ktoś zapłaci z góry za 6 miesięcy, to to czego nie robił przez całe lata będzie zapomniane". Od wejścia ustawy (abonamentowej) w życie będzie na to pół roku - zadeklarował.

Sellin wyjaśnił, że w Polsce jest 19 mediów publicznych, nie tylko telewizja publiczna. Przekonywał, że media te są dobrem narodowym. Podkreślił, że od kilkudziesięciu lat obowiązuje zasada, że za posiadanie radioodbiornika radiowego lub telewizyjnego trzeba płacić abonament na utrzymanie mediów publicznych. Jak zauważył wiceminister, robi to zaledwie 13 proc. gospodarstw domowych. "Trzeba to naprawić, bo jest to permanentne łamanie prawa niepłacenie tego abonamentu" - oświadczył.

Według wiceministra jeśli ustawa abonamentowa wejdzie w życie to pozyskując informację od operatorów telewizji kablowych, czy operatorów naziemnej telewizji cyfrowej, poinformujemy te osoby, że skoro mają odbiornik, to powinni płacić abonament.

Zaznaczył, że jeżeli taka osoba zacznie płacić abonament od momentu wejścia ustawy do przodu, to "nic złego ją nie spotka", z powodu wcześniejszego nie płacenia abonamentu. "Chcemy nie rozliczać, a naprawić sytuację do przodu" - zapewnił Sellin.

Przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych trafi prawdopodobnie w tym tygodniu pod obrady Rady Ministrów. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk, Komitet Stały RM wprowadził jedną istotną zmianę wydłużenia vacatio legis do 3 miesięcy, w projekcie był to miesiąc.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Poprawienie poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Zgłoszenia te będą przekazywać Poczcie, co spowoduje, że osoby zawierające umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będą musiały osobno dokonywać rejestracji odbiornika.

Projekt zakłada, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika.

Według informacji KRRiT na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie pięć lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja, przekraczała 3 mld zł.

PAP, sek