Prezydent Andrzej Duda spotka się podczas szczytu NATO w Brukseli z prezydentem Francji Emmanulem Macronem, ale nie wiadomo jeszcze, czy także z prezydentem USA Donaldem Trumpem - powiedział w poniedziałek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkaniem szefów państw i rządów NATO. Minister Łapiński pytany o to spotkanie w poniedziałek w TVP1, zwrócił uwagę, że to będzie szczyt znacznie krótszy niż w Warszawie. Jak dodał, będzie on o tyle ważny, że po raz pierwszy pojawią się na nim dwaj nowi prezydenci: prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent USA Donald Trump.

Mówiąc o spotkaniach Andrzeja Dudy zaplanowanych w Brukseli, Łapiński odpowiedział: "Na razie jest umówione spotkanie z prezydentem Macronem. Panowie prezydenci ustalili to podczas rozmowy telefonicznej. Natomiast ten szczyt to też jest bardzo napięty czasowo. Nie wiadomo, czy chociaż na chwilę uda się spotkać z prezydentem Trumpem. Bo - de facto - prezydenci przylatują na kilka godzin szczytu" - podkreślił rzecznik.

Łapiński pytany był o relacje między Macronem i Dudą. "Pierwsza rozmowa telefoniczna panów prezydentów, która odbyła się kilkanaście dni temu, była rozmową bardzo dobrą, zapowiadającą, że relacje polsko-francuskie mogą być - przynajmniej między prezydentami, ale także między naszymi krajami - jak myślę, bardzo dobre. Panowie nie tylko umówili się na spotkanie w Brukseli, ale prezydent Macron przyjął zaproszenie prezydenta Dudy do Polski" - zauważył.

"Prezydent Macron zadeklarował, że zorganizuje spotkanie Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Francji i Niemiec w najbliższym czasie. Są już zapowiedzi konkretnych spotkań" - dodał Łapiński.

PAP/ as/