Jaap Rabou został powołany na członka zarządu i dyrektora sprzedaży w Basell Orlen Polyolefins (BOP). Będzie także prezesem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS). Od 1 czerwca zastąpi na obu stanowiskach P"ivi Helenę Huovinen, która objęła je w grudniu 2013 r.

Huovinen będzie pracować w biurze LyondellBasell w Rotterdamie (Holandia), obejmując stanowisko wicedyrektora ds. propylenu w Europie - poinformował w poniedziałek BOP, spółka joint venture, w której udziały posiadają po połowie Basell Europe Holdings i PKN Orlen.

Jaap Rabou to absolwent Uniwersytetu w Twente (Holandia), gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku administracji biznesowej w zakresie zarządzania międzynarodowego oraz obronił licencjat z inżynierii przemysłowej i zarządzania. Ukończył także kurs polityki międzynarodowej na Uniwersytecie w Bergen (Norwegii). Obecnie jest menedżerem ds. marketingu oraz aktywów w zakresie polietylenu i aplikacji foliowych LyondellBasell.

"Pracując w LyondellBasell od 2012 r., zdobył doświadczenie zarówno w obszarze biznesu polietylenowego, jak i polipropylenowego w Europie" - podkreślił BOP, informując o powołaniu Rabou przez Basell Europe Holdings do BOP.

Skład zarządu BOP to obecnie: Joseph Tanner - prezes i dyrektor generalny, Piotr Żehaluk - członek zarządu i dyrektor ds. produkcji oraz Tomasz Szymański - członek zarządu i dyrektor finansowy, a także do 1 czerwca P"ivi Helena Huovinen - członek zarządu, i dyrektor sprzedaży.

BOP sp. z o.o., działa od 2003 r. i należy obecnie do grupy LyondellBasell. BOP to jedyny producent poliolefin w Polsce i jednocześnie największy w kraju wytwórca tworzyw sztucznych. Zakład produkcyjny spółki, gdzie wytwarzane są poliolefiny: polipropylen i polietylen, znajduje się w sąsiedztwie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku.

W 2005 r. BOP uruchomił dwie instalacje: do produkcji polipropylenu Spheripol o wydajności 400 tys. ton rocznie oraz polietylenu wysokiej gęstości Hostalen o zdolności produkcyjnej 320 tys. ton w ciągu roku. Spółka posiada również instalację wytwarzającą polietylen małej gęstości (LDPE) o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton rocznie.

Spółką handlową BOP jest BOPS, która oferuje także poliolefiny wyprodukowane poza Polską.

W kwietniu PKN Orlen poinformował, iż będzie dostarczał do BOP propylen, którego produkcja zostanie uruchomiona po oddaniu do użytku budowanej obecnie w zakładzie głównym płockiego koncernu instalacji metatezy, co planowane jest na drugą połowę 2018 r. Zawarta między PKN Orlen a BOP umowa, dotyczy dostaw do 100 tys. ton propylenu w ciągu roku. Porozumienie, którego roczna wartość szacowana jest na ok. 350 mln zł, zostało podpisane na czas trwania umowy joint venture.

Budowana obecnie w zakładzie głównym płockiego koncernu instalacja metatezy zwiększy tam zdolności produkcyjne propylenu o jakości polimerowej z obecnych 450 tys. do 550 tys. ton rocznie. Koszt inwestycji, która prowadzona jest w oparciu o licencję zakupioną od Lummus Technology Inc. z grupy CB&I (USA), to ok. 400 mln zł. Kontrakt na projektowanie i wykonanie instalacji metatezy płocki koncern zawarł w sierpniu 2016 r. z Elektrobudową.

Propylen w normalnych warunkach jest bezbarwnym, nierozpuszczalnym w wodzie gazem palnym, cięższym od powietrza. Dzięki chemicznej reakcji metatezy można otrzymać wysokiej jakości propylen polimerowy, służący m.in. do wytwarzania polipropylenu wykorzystywanego w produkcji np. artykułów gospodarstwa domowego, pojemników i izolacji z tworzyw sztucznych.

