Henkel Polska rozbudowuje fabrykę w Raciborzu za 85 mln zł, podała spółka. Otwarcie nowej części obiektu planowane jest na I połowę 2018 roku

Dotychczas w raciborskim zakładzie produkowane były proszki do prania. W ramach nowej inwestycji na terenie fabryki powstanie dodatkowa hala, w której ulokowana zostanie nowoczesna linia produkcyjna. Będzie ona służyła do produkcji środków piorących w płynie, których udział w rynku systematycznie rośnie - czytamy w komunikacie.

Inwestycja, wraz z którą sprowadzona zostaje do Polski najnowocześniejsza technologia produkcji płynnych środków piorących, podkreśla rangę i strategiczne znaczenie raciborskiego zakładu produkcyjnego dla firmy Henkel na świecie, podkreśliła firma.

Przez ostatnie lata fabryka była jednym z największych zakładów produkcji proszków do prania należących do Henkla, systematycznie zwiększającym efektywność finansową działań produkcyjnych. Było to możliwe dzięki obniżaniu zużycia energii i wody oraz ograniczaniu wytwarzania odpadów, podano także.

Ta inwestycja to kamień milowy, który gwarantuje naszej fabryce w Raciborzu dobre perspektywy. Szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę rosnący popyt na płynne środki piorące. Dobrze jest produkować asortyment, który jest przyszłością rynku. Inwestycja ta będzie oznaczać dla fabryki także dodatkowe miejsca pracy – powiedział dyrektor fabryki Adrian Wycisk, cytowany w komunikacie.

Henkel oferuje na całym świecie wiodące marki i technologie w trzech obszarach biznesowych: Laundry & Home Care (środków piorących i czystości), Beauty Care (kosmetyków) oraz Adhesive Technologies (klejów, uszczelniaczy i technologii powierzchniowych). Henkel zatrudnia w Polsce 950 pracowników i posiada 6 centrów produkcyjnych oraz międzynarodowe centrum B+R w Stąporkowie.

(ISBnews)SzSz