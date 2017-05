Bank Zachodni WBK (BZ WBK) przeznaczy 137 mln euro środków pozyskanych od Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC) dzięki emisji zielonych obligacji na finansowanie projektów związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną w ramach istniejących narzędzi finansowania, poinformował ISBnews dyrektor rozwoju korporacyjnego banku Paweł Kołodziejski

Wskazał, że finansowanie nie będzie skierowane do konkretnej grupy klientów banku. Dodał, że IFC, która objęła całość emisji, oferuje także usługę konsultacyjną, która może bankowi pomóc zidentyfikować nowe "zielone" projekty.

Wskazał, że kluczowym kryterium finansowania projektów będzie szeroko rozumiana efektywność energetyczna.

Mogą to być na przykład aktywa, które spowodują redukcję wykorzystania energii. Odpowiedź najszersza - to efektywność energetyczna, bo na koniec to się do tego sprowadza – powiedział Kołodziejski.