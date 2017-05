Urzędy morskie w Szczecinie i Gdyni otrzymają dwa nowe statki wielozadaniowe. W poniedziałek w Szczecinie podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy dwóch specjalistycznych jednostek. Wartość całego przedsięwzięcia to 240 mln zł.

Zakup statków to jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność polskich portów od strony morza, a także wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego - poinformowało ministerstwo rozwoju.

Te dwie bardzo nowoczesne jednostki będą pracowały na Bałtyku i podniosą konkurencyjność i prestiż naszych portów - powiedział dziennikarzom wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Z kolei podsekretarz w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski podkreślał, że urzędy morskie, dla których budowane będą dwie specjalistyczne jednostki, będą beneficjentami ustawy stoczniowej przyjętej przez rząd w ubiegłym roku.

Statki będą wykorzystywane na obszarach podległych urzędom morskim w Szczecinie i Gdyni.

Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł - wynika z informacji Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jednostki powinny gotowe do czerwca 2020 r.

Podstawową funkcją tych jednostek będzie funkcja lodołamacza pełnomorskiego, ale będą one mogły wykonywać szereg innych prac - powiedziała PAP Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W codziennej eksploatacji będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych - dodała Wieczorek.

Zgodnie z założeniami jednostki mają mieć od 60 do 65 metrów długości i od 12 do 15 metrów szerokości. Przewidywane zanurzenie to około 3,5 metra - maksymalnie do 4 metrów. Załogę ma tworzyć sześć osób, natomiast mają one być zdolne do zabrania ponadto 14 osób personelu specjalistycznego.

SzSz(PAP)