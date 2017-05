Polski pawilon na Expo w Kazachstanie będzie gotowy do 26 maja - mówi komisarz generalny sekcji polskiej Astana EXPO 2017 Andrzej Stefański. Dodał, że nasz kraj zaprezentuje osiągnięcia z wykorzystania tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 potrwa od 10 czerwca do 10 września w stolicy Kazachstanu. Wystawa odbywa się pod hasłem "Energia przyszłości". Polska zaprezentuje się pod hasłem "Poland: creative people, smart energy". Oprócz rozwiązań dla energetyki, w tym nowoczesnego, czystego spalania węgla, zamierza też pokazać, jak wykorzystać lasy do redukcji emisji dwutlenku węgla, a także promować kandydaturę Łodzi, jako gospodarza Expo w 2022 roku.

"To już ostatnie chwile przed rozpoczęciem wystawy, która rozpoczyna się 10 czerwca i trwać będzie do 10 września. Przed otwarciem wystawy ma miejsce okres prób technicznych. Zgodnie z założonym wcześniej planem, prace nad polskim pawilonem zakończone będą do 26 maja, czyli do końca tego tygodnia. Pokażemy w nim nasze osiągnięcia w zakresie wykorzystania tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii" - powiedział Stefański.

Targi w kazachstańskiej stolicy zajmą 25 ha. Organizatorzy spodziewają się 5 mln zwiedzających, głównie z Kazachstanu, Chin, Rosji, oraz innych krajów, w tym Unii Europejskiej.

"Zwiedzający nasz pawilon, odwiedzi strefę technologii, gdzie między innymi pokażemy nasze nowoczesne, czyste technologie przeróbki węgla, zapozna się z naszymi osiągnięciami w zakresie zalesiania kraju, bo jest to efektywny i bardzo ciekawy sposób zwalczania skutków emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto pozna też ofertę turystyczną i osiągnięcia poszczególnych polskich województw. A rodziny z dziećmi będą miały możliwości odpocząć w strefie odpoczynku" - powiedział.

Jak dodał, na pierwszym piętrze naszego pawilonu zostanie otworzona restauracja. "To będzie pierwsza polska restauracja na terenie Kazachstanu. Jej scenografia pokaże osiągnięcia w zakresie rewitalizacji Łodzi, ponieważ jednym z głównych celów naszej obecności na Expo będzie promocja kandydatury Polski do organizacji Expo w 2022 roku w Łodzi" - powiedział.

Przez 93 dni trwania wystawy - w restauracji codziennie będzie serwowane zróżnicowane menu, będzie można zjeść m.in. polski pierogi.

Stefański podkreślił, że jednym z głównych celów naszej obecności na Expo jest zacieśnienie więzów gospodarczych z Kazachstanem, ale też z całym regionem Azji Centralnej. "Innym celem jest też zacieśnienie więzów z naszą diasporą, która mieszka w Kazachstanie" - dodał.

Jak przekazał, poza pawilonem, Politechnika Warszawska będzie prezentowała swój nowatorski system optymalizacji spalania węgla w kotłach energetycznych. "Będzie to w specjalnym pawilonie dobrych praktyk energetycznych. Pokazanych tam będzie około 20 wiodących technologii z całego świata. Te technologie wybrało międzynarodowe jury, spośród kilkunastu polskich zgłoszeń, ten jeden został zaakceptowany" - powiedział.

Stefański powiedział, że budżet naszego przedsięwzięcia, który obejmuje przygotowanie do wystawy, samą wystawę plus szereg towarzyszących Expo wydarzeń to około 22 mln zł.

Za udział Polski w Expo 2017 odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Podstawą przygotowań, koordynowanych przez działające w ramach PARP Biuro Komisarza, jest Koncepcja programowa udziału Polski w Astana EXPO 2017, którą 6 grudnia 2016 r. przyjął rząd.

Polska dysponuje ok. 400 m2 powierzchni, w ramach której będzie dwukondygnacyjna ekspozycja o powierzchni ponad 700 m2. Dodatkowo, na piętrze pawilonu oprócz polskiej restauracji będzie zlokalizowana m. in. sala konferencyjna.

Trzy główne wątki, które będą przeplatały się w polskiej ekspozycji to: rewitalizacja, zalesianie oraz czyste technologie węglowe.

Resort rozwoju podkreśla, że udział Polski w wystawie "to szansa na długofalową promocję wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, ale jednocześnie umiejętnie czerpiącego ze swej tradycji".

PAP/ as/