Projekt przewiduje, iż jeżeli ktoś się pomyli w przelewie i zauważy to, będzie mógł zgłosić się do instytucji finansowej, w której zrobiono przelew. Wówczas w ciągu trzech dni instytucja ta będzie musiała zawiadomić podmiot, na który niesłusznie wpłynęły pieniądze, że należy je oddać. Na zwrot będzie 30 dni. Jeśli podmiot, który niesłusznie otrzymał pieniądze, tego nie zrobi, instytucja finansowa przekaże poszkodowanemu dane tego podmiotu.

PKO BP planuje na przełomie II i III kwartału zaoferować kredytobiorcom konwersję kredytów we frankach szwajcarskich na złotówkowe – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP podczas konferencji prasowej, podsumowującej wyniki banku za I kw. 2017 r. Dodał, że byłaby to oferta dobrowolna.

Tylko na jednej metodzie unikaniu podatków, przed jaką ostrzegł resort finansów, budżet traci od kilkuset milionów do kilku miliardów złotych rocznie. A kancelarie, które oferują takie sposoby unikania płacenia podatków, zarabiają na tym kilkadziesiąt milionów złotych co roku.

W poniedziałek zakończył się rozładunek zbiornikowca LNG, który w niedzielę przypłynął do terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. To już 15. dostawa surowca drogą morską do Polski. W ten sposób dotarło już 3 mln m sześc. błękitnego paliwa – poinformował PAP rzecznik Gaz-Systemu.

Prawdopodobnie doszło do pewnego nieporozumienia. Omawialiśmy spełnienie warunków unii walutowo-gospodarczej do 2025 r. Pod koniec miesiąca powstanie na ten temat dokument, ale to nie oznacza, że wszystkie państwa UE do tego czasu muszą być w strefie euro - tłumaczy wiceszef Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis