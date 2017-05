PKN Orlen został strategicznym partnerem paliwowym Traficara, podał koncern. W ramach współpracy od 1 czerwca br. na wybranych stacjach pod marką Orlen w Warszawie i Krakowie będzie można pozostawić i wypożyczyć samochód.

Współpraca ta wpisuje się w naszą strategię i plany rozwoju segmentu detalicznego Orlen. Stale analizujemy trendy rynkowe i dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb klienta. Carsharing to bardzo perspektywiczna usługa, a wspierając jej rozwój, przyczyniamy się do zwiększania innowacyjności krajowej gospodarki i rozszerzania oferty mobilności w oparciu o polskie spółki i polski kapitał - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Współpraca z PKN Orlen to dla naszej firmy możliwość rozwoju i zwiększenia dostępności usługi. Duże znaczenie ma dla nas fakt, że PKN Orlen, tak jak Traficar, dostrzega potrzebę inwestowania w nowoczesne rozwiązania transportowe i jest aktywnym inicjatorem zmian społecznych w zakresie poruszania się i komunikacji. Dlatego nasza współpraca ma wymiar znacznie głębszy niż tylko obecność samochodów na stacjach paliw partnera. Użytkownicy otrzymują innowacyjną, wygodną i kompleksową usługę - dodał prezes Traficara Piotr Groński.