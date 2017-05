47,25 mld zł może trafić do budżetu państwa w ciągu 10 lat po wprowadzeniu nowelizacji ustawy - ordynacja podatkowa - proponowanej przez resort finansów – czytamy w ocenie skutków projektu nowelizacji ustawy. Pomysł resortu polega na wprowadzeniu obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi KAS.

W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku – napisano w ocenach skutków regulacji.

Proponowany termin wejścia w życie codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS – 1 września 2017 r.

Łącznie w ciągu 10 lat do budżetu miałoby trafić 47,25 mld zł. W tym roku miałoby to być 2,25mld zł.

W roku 2017 zakłada się, że pozytywne efekty proponowanego rozwiązania będą generowane już od lipca 2017 r. ze względu na wystąpienie czynnika o charakterze prewencyjnym (zapowiedź wprowadzenia mechanizmu spowoduje wyeliminowanie części niepożądanych zachowań) – czytamy w ocenie skutków.

Napisano ponadto, że wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków bankowych w postaci elektronicznej ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym.

Bazując na doświadczeniach z prowadzonych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych można wskazać, że w przeważającej większości oszustw podatkowych, w przypadku monitorowania przepływów pieniężnych można byłoby je zidentyfikować na bardzo wczesnym etapie, co uchroniłoby zarówno Skarb Państwa jak i uczciwych przedsiębiorców przed stratami – napisano w ocenach skutków.

Ministerstwo Finansów pisze, że zgodnie z informacjami NIK, ujawnione nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczyły głównie wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur VAT nieodzwierciedlających realnych zdarzeń gospodarczych.

Problem strat spowodowanych oszustwami w podatku VAT, w tym związanych z wykorzystywaniem faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji, w ostatnich latach narastał, a rozmiar oszukańczych praktyk wpływał na pogorszenie się ściągalności dochodów podatkowych. W 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, w roku 2015 na kwotę 81,9 mld zł. Fikcyjnym fakturom na ogół towarzyszą szybkie terminy płatności realizowane z wykorzystaniem systemu bankowego. Istnieje zatem możliwość wychwycenia nieprawidłowości na wczesnym etapie poprzez kontrolę przepływu środków pomiędzy rachunkami – napisano.

Jak ocenia resort finansów niedobór podatku VAT (tzw. luka VAT) jest szacowany przez różne źródła na 25 do 60 mld zł. Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską w 2014 r. w UE doszło do utraty 159,5 mld euro dochodów z podatku od wartości dodanej. Luka w podatku VAT wynosiła od 37,9 proc. nieściągniętego VAT w Rumunii do jedynie 1,2 proc. w Szwecji. W Polsce było to 24,1 proc., przy medianie dla krajów UE wynoszącej 10,41 proc. W wartościach bezwzględnych największą lukę, wynoszącą 36,9 mld euro, odnotowano we Włoszech, natomiast Luksemburg wykazał się najniższą luką o wartości 147 mln euro. W Polsce zanotowano lukę o wartości 9,3 mld euro.