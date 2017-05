PKN Orlen uruchomił pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem - w Mülheim na niemieckiej stacji działającej pod marką star, podał koncern.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z dynamicznych zmian zachodzących na rynku paliw oraz w całym naszym otoczeniu. Co oczywiste, niosą one ze sobą wiele wyzwań, ale również szans, które chcemy wykorzystywać. Wprowadzanie programów pilotażowych dla różnych technologii pozwala nam zdobywać niezbędne doświadczenie w obszarze infrastruktury, logistyki, ale także modelu sprzedażowego czy obsługi klienta. Dzięki temu zyskujemy gotowość do szybkiego reagowania i wychodzenia naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.