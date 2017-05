Podpisano wstępne porozumienie pomiędzy BGK Nieruchomości, a Pocztą Polską w sprawie przekazania pięciu działek wskazanych przez Pocztę Polską: dwóch w Warszawie, a także we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. Porozumienie jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz poszczególnych gruntów zgłoszonych do rządowego programu Mieszkanie Plus przez Pocztę Polską

Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej niezbędne będzie wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących m.in. inicjowania, nadzorowania i koordynowania procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami czy obsługiwania przyszłych najemców.

Dzięki współpracy z Pocztą Polską mamy szansę na komercyjnych zasadach pozyskać doskonale zlokalizowane grunty, znajdujące się zarówno w największych polskich miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, które mają dynamicznie rozwijający się rynek pracy lub doskonałą komunikację z centrami metropolii – powiedział Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A. – Pozyskane nieruchomości chcemy zagospodarować w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla społeczności lokalnych. Jednocześnie stawiamy na innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoką jakość budynków przy stosunkowo niskim koszcie budowy, co pozwoli nam zaoferować czynsz dostępny także dla osób słabiej uposażonych.

Zgodnie z ramową umową, projekty mieszkaniowe będą realizowane przez spółkę celową, w której wspólnikami będą BGK Nieruchomości i Poczta Polska. Wspólna realizacja projektów możliwa będzie niezwłocznie po nadaniu ram legislacyjnych, umożliwiających zbywanie lub przekazywanie przez Pocztę Polską nieruchomości na potrzeby realizacji programu Mieszkanie Plus.

Cieszę się, że Poczta Polska weźmie udział w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. Udostępnienie nieruchomości pocztowych na zasadach partnerskiej współpracy z BGKN będzie korzystne dla Poczty Polskiej - podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Umożliwi to budowę mieszkań na wynajem z opcją wykupu i da stabilny i przewidywalny dochód z dotychczas niezbyt intensywnie wykorzystywanych nieruchomości.

Budowę mieszkań sfinansuje BGK Nieruchomości – spółka należąca do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z zawartą umową, w ciągu najbliższego roku Poczta Polska będzie przedstawiać wykazy nieruchomości, które po przeprowadzeniu szczegółowych analiz mogą zostać zakwalifikowane na potrzeby programu Mieszkanie Plus.

Jak zaznaczył prezes Poczty Polskiej Przemysł Sypniewski - podpisanie tej umowy jest dla Poczty Polskiej zaangażowaniem się w rynek, na którym Spółka była dotychczas nieobecna – zaznaczył prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski

Dzięki współpracy z BGKN Poczta Polska zyska jednocześnie potężnego partnera finansowego i mam nadzieję, że z korzyścią dla Polaków, wspólnie zagospodarujemy tereny, na których - w dłuższej perspektywie - działalność Poczty nie będzie prowadzona i przeniesiona w inne miejsce. Na początek wybraliśmy pięć atrakcyjnych lokalizacji, ale liczymy na rozszerzenie współpracy o kolejne nieruchomości - dodaje Sypniewski.

W części komercyjnej program Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Program pozwoli na efektywne wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów, będących w posiadaniu m.in. Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, jak również samorządów i inwestorów prywatnych. BGK Nieruchomości dysponuje obecnie potencjałem budowy około 20 tys. mieszkań w ponad 70 miastach w całej Polsce. Budowa pierwszych mieszkań ruszyła w grudniu ub.r. w Białej Podlaskiej i Jarocinie.

SzSz