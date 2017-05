Play jednak się ugiął - po krytyce jaka spadła na działających w Polsce operatorów komórkowych sieć Play zdecydowała się na zmianę swojego cennika roamingowego. Do tej pory to Orange był jedynym operatorem, który dostosował ofertę do wymogów KE.

Trzech na czterech największych operatorów działających w Polsce nie zastosowało się do nowego prawa UE, zakładającego likwidację opłat roamingowych. Klienci mieli za granicą dzwonić według taryf obecnych w ich krajach. Mimo to działający w Polsce operatorzy nie dostosowali się do końca wobec wymagań UE. Wyjątkiem tutaj był Orange, który jako jedyny operator nie będzie pobierał dodatkowych opłat. Tymczasem nowe cenniki Play, T-Mobile oraz Plus wprowadzają bezpłatne połączenia w innych krajach UE ale tylko w ramach określonej rocznej puli minut - po jej przekroczeniu za każdą minutę naliczana będzie opłata. Ci, którzy posiadają połączenia bez limitów do wszystkich sieci nie będą mogli z nich korzystać za granicą - wszyscy - oprócz klientów Orange - będą płacić dodatkowo.

Komisja Europejska już w poniedziałek informowała, iż może podjąć kroki względem tych operatorów działających w Polsce, którzy nie dostosowali ofert do przepisów UE. Teraz ta interwencja staje się faktem: "Obecnie przyglądamy się ofertom, zaprezentowanym Polakom przez krajowych operatorów. Na pierwszy rzut oka możemy jednak potwierdzić, że nie spełniają one wymogów zasady "roam like at home" - mówi Nathalie Vandystadt, rzeczniczka KE ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Dziś jednak rzecznik Play na Twitterze poinformował, iż jego sieć także zmieni ofertę, dostosowując ją do prawa UE:

Wszystko dla naszych klientów, czyli nowa oferta roamingowa! Szczegóły wkrótce. — Marcin Gruszka (@RzecznikPlay) 22 maja 2017

A niedostosowanie się do unijnych przepisów mogło grozić surowymi konsekwencjami - Komisja Europejska zapowiedziała przyjrzenie się sprawie cenników działających w Polsce operatorów, do sprawy włączyła się też UKE, wskazując, iż brak zmian może doprowadzić do ponagleń lub nawet - kar nałożonych na operatorów.

Dzisiejsza decyzja Play jest więc ciepło przyjęta przez klientów. Jednak wciąż zwycięzcą w całej sprawie jest Orange, która jako jedyna sieć od samego początku dostosowała ofertę w pełni do wymogów UE.