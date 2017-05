Prognozy Komisji Europejskiej mówiące o tym, że w 2017 roku polski PKB wzrośnie o 3,5 proc., są niedoszacowane; są szanse na wyższy wzrost - powiedział we wtorek w Brukseli wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Play jednak się ugiął - po krytyce jaka spadła na działających w Polsce operatorów komórkowych sieć Play zdecydowała się na zmianę swojego cennika roamingowego. Do tej pory to Orange był jedynym operatorem, który dostosował ofertę do wymogów KE.