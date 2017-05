Na europejskich parkietach w środę górą sprzedający akcje. Inwestorzy czekają na protokół z posiedzenia Fed, wcześniej wystąpi prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi - podają maklerzy.

WIECZOREM MINUTKI, A HARKER WIDZI SZANSĘ W CZERWCU

O 20.00 w środę Fed opublikuje protokół ze swojego ostatniego posiedzenia, tzw. minutes. W centrum uwagi znajdzie się ocena spowolnienia w gospodarce USA na początku roku oraz dyskusja na temat redukcji sumy bilansowej.

Tymczasem Patrick Harker, prezes Fed z Filadelfii, ocenia, że w czerwcu jest "mocna szansa" na drugą podwyżkę stóp procentowych w USA w 2017 roku.

"Nadal widzę jako odpowiednie 3 podwyżki stóp procentowych w 2017 roku" - powiedział Harker podczas eventu Market News International w Nowym Jorku.

Dodał, że redukowanie sumy bilansowej Fed prawdopodobnie rozpocznie się w tym roku. Podkreślił jednak, że ten proces powinien być stopniowy i przewidywalny.

Fed podwyższył stopy procentowe w marcu 2017 roku, a prognozy ekonomiczne banku centralnego USA sugerują, że bankierzy Fed spodziewają się jeszcze dwóch podwyżek w tym roku.

Harker bierze w tym roku udział w głosowaniach Fed.

W ŚRODĘ MARIO DRAGHI

W środę wypowiadać się będzie kilku bankierów Europejskiego Banku Centralnego - najważniejsze będzie jednak wystąpienie o godz. 14.45, gdy głos zabierze Mario Draghi, prezes banku centralnego strefy euro.

W NIEMCZECH NIEŹLE

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na czerwiec wyniósł 10,4 pkt. wobec 10,2 pkt. miesiąc wcześniej - podała niemiecka grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 10,2 pkt., bez zmian.

Wskaźnik oczekiwań biznesowych wzrósł do 34,8 pkt. z 30,5 pkt., a indeks oczekiwań co do dochodów zwyżkował do 58,5 pkt. z 57,5 pkt. poprzednio.

CHINY POD PRESJĄ

Agencja ratingowa Moody's Investors Service obniżyła w środę rating kredytowy Chin do A1 z Aa3. Moody's podwyższył perspektywę ratingu do stabilnej z negatywnej.

Eksperci agencji mają obawy, czy przywódcy Chin będą w stanie ograniczyć zadłużenie kraju przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu gospodarczego.

Dodają, że jest prawdopodobieństwo istotnego wzrostu zadłużenia w skali całego kraju i obciążenia, które będzie miało wpływ na finanse Chin.

BIAŁY DOM PRZEDSTAWIŁ PROJEKT BUDŻETU, A TRUMP W EUROPIE

Biały Dom przedstawił we wtorek projekt budżetu prezydenta USA Donalda Trumpa na rok finansowy 2018, o wartości 4,1 biliona dolarów. W porównaniu z 2017 rokiem redukcja wydatków na cele socjalne wyniesie, w myśl tego projektu, prawie 1 bilion dolarów.

Plan wydatków rządowych w roku 2018 zakłada mocne cięcia nakładów na programy socjalne, jak program bezpłatnej opieki medycznej dla najstarszych Amerykanów Medicare, ubezpieczenia medyczne dla dzieci czy finansowanie bonów żywnościowych dla najbiedniejszych oraz pożyczek na studia.

Administracja Trumpa przewiduje wzrost wydatków na obronę o 51 miliardów dolarów (prawie 10 proc.), zwiększenie nakładów na infrastrukturę o 200 mld dolarów oraz nietypowy, jak na prezydenta mającego opinię fiskalnego konserwatysty, pomysł przeznaczenia 19 mld dolarów na urlopy dla nowych rodziców (niezależnie od tego, czy będzie to ojciec czy matka) na opiekę nad noworodkami.

Budżet zakłada istotną redukcję i zmianę zasad przyznawania amerykańskiej pomocy wojskowej, jak np. zastąpienie bezzwrotnych subwencji na zakup amerykańskiej broni pożyczkami i gwarancjami kredytowymi na ten cel.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump w środę składa wizytę we Włoszech i Watykanie. Spotka się z włoskim prezydentem Sergio Mattarellą i premierem Paolo Gentilonim. Na audiencji przyjmie go też papież Franciszek.

Donald Trump spotka się też z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

W WIELKIEJ BRYTANII NAJWYŻSZY POZIOM ZAGROŻENIA

Brytyjska premier Theresa May poinformowała we wtorek wieczorem o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, piątego poziomu, który formalnie oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych, z czego 59 musiało być hospitalizowanych.

Do wybuchu bomby podłożonej przez terrorystę samobójcę doszło po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w mieszczącej 21 tys. osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena.

Zamach w Manchesterze był najpoważniejszym zamachem na terenie Wielkiej Brytanii od ataków na system komunikacji publicznej w Londynie w lipcu 2005 roku, w których zginęły 52 osoby (w tym trzy Polki), a blisko 800 zostało rannych.

OPEC GOTOWY DO CZWARTKOWEGO SPOTKANIA

Zbliża się ważne dla rynków paliw posiedzenie OPEC - w czwartek w Wiedniu.

"Kraje kartelu i inni producenci ropy spoza OPEC są blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie przedłużenia cięć w dostawach ropy na dalsze miesiące, ale mogą być jeszcze dodatkowe propozycje" - poinformował minister energii Algierii Noureddine Boutarfa przed czwartkowym spotkaniem w Wiedniu.

Od początku stycznia trwa zmniejszanie dostaw ropy na rynki paliw. Produkcja surowca przez OPEC i kraje niezrzeszone w kartelu, łącznie 24 państwa, ma być niższa o ok. 1,8 mln baryłek ropy dziennie.

Takie ustalenia dotyczą pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. Porozumienie o zmniejszeniu dostaw ropy przez kartel może zostać przedłużone jeszcze na dalsze kilka miesięcy. Decyzja w tej sprawie zapadnie na posiedzeniu kartelu 25 maja.

