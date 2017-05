Liczba nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wzrosła w Polsce do 256 w 2016 r., czyli o 21 proc. wobec 211 projektów rok wcześniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy" (European Attractiveness Survey). Na te inwestycje przypada w Polsce co najmniej 22 074 miejsc pracy, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r - taki wynik daje Polsce pierwsze miejsce w regionie i drugie w Europie.

W obu kategoriach okazaliśmy się niekwestionowanym liderem Europy Środkowo-Wschodniej. Również Warszawa odnotowała wzrost jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miast kontynentu. W pierwszej trójce atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji stolicę Polski wskazało 8 proc. badanych przez EY - o 4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

W 2016 r. w Europie ogłoszono rekordową liczbę projektów BIZ, które wiążą się z powstaniem nowych miejsc pracy. W minionym roku odnotowano 5.845 nowych projektów, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r. Na inwestycje te przypada co najmniej 259.673 miejsc pracy - to wzrost o 19 proc. r/r, podano także.

Europa, a zwłaszcza jej część Środkowo-Wschodnia, odnotowała silny wzrost w liczbie nowych miejsc pracy tworzonych w związku z ogłoszonymi BIZ. Nasza część kontynentu odpowiada za ponad połowę (52 proc.) wszystkich nowych miejsc pracy związanych z projektami inwestycyjnymi w 2016 r. Rekordziści to Ukraina (wzrost o 435 proc.) i Mołdawia (wzrost o 220 proc.). Jeśli jednak chodzi o liczby bezwzględne, liderem jest Wielka Brytania. Na Wyspach, pomimo zbliżającej się wizji Brexitu, dzięki inwestycjom ma powstać 43.165 nowych miejsc pracy. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten wynik jest tylko o 2 proc. lepszy niż rok wcześniej - to zdecydowanie najniższe tempo wzrostu wśród krajów pierwszej europejskiej dziesiątki. Drugie miejsce w całej Europie i pierwsze w regionie zajęła Polska, w której na nowe BIZ przypada 22.074 stanowisk pracy (wzrost o 12 proc. r/r). Za nimi, w gronie krajów, w których ogłoszono powstanie więcej niż 15 tysięcy nowych miejsc pracy, znalazły się także: Niemcy, Rumunia, Francja, Serbia i Rosja - czytamy dalej.

O sile naszego kontynentu wciąż stanowi produkcja. W tym sektorze powstało bowiem 1.538 projektów BIZ (29 proc. całości). Zagłębiem produkcyjnym Europy nadal pozostaje jej część środkowo-wschodnia. To tutaj powstało 755 projektów z tej branży. Stanowi to niemalże połowę (49 proc.) wszystkich projektów produkcyjnych na Starym Kontynencie, podano również.

Badanie EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2017" (European Attractiveness Survey: Investors vote "remain" in Europe) składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY Global Investment Monitor o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2016 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć) oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast. Dokładność danych potwierdzana jest telefonicznie bezpośrednio u inwestorów. W badaniu zidentyfikowano w Europie w 2016 roku 5.845 nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w marcu 2017 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 505 respondentów – decydentów biznesowych odpowiedzialnych za inwestycje.

Na podst. ISBnews