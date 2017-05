Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 109,22 mld zł do końca kwietnia br., czyli 36% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie oznacza to wzrost dochodów o 21% w ujęciu rocznym.

"Według szacunkowych danych w okresie styczeń - kwiecień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21% r/r" - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Dochody z podatku VAT były wyższe o 33,8% rok do roku (tj. ok. 14,4 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,6% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 1,1 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 15,1% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł).

Dochody z podatku PIT wyniosły łącznie 16,05 mld zł, co stanowi 31,5% rocznego planu, a dochody z CIT sięgnęły 13,14 mld zł, tj. 44,1% rocznego planu. Dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych opiewały na 1,43 mld zł, czyli 36,3% planu na cały rok, podano w szacunkowych danych o wykonaniu budżetu.

"W okresie styczeń - kwiecień 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 7,8 mld zł i było niższe o 7,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r." - informuje też resort finansów.

ISBNews, sek