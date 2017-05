Sejmowa Komisja Finansów Publicznych może jeszcze przed wakacjami zająć się projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zobowiąże firmy do przesyłania dobowych wyciągów bankowych, poinformował ISBnews wiceprzewodniczący Komisji Janusz Szewczak.

Jest szansa, iż jeszcze przed wakacjami ten projekt ustawy może wejść pod obrady Komisji. Czasu jest jednak niewiele i mogę sobie wyobrazić, że będziemy ją rozpatrywać tuż po wakacjach - powiedział Szewczak w rozmowie z ISBnews.

Wczoraj Rządowe Centrum Legislacji (RCL) podało, że projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych. Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br.

Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych.

Jest to kolejna ustawa uszczelniająca system podatkowy. Myślę, że należy jeszcze zobaczyć, jak w praktyce będzie ona funkcjonowała, czy dla firm nie będzie to zbyt duże dodatkowe obciążenie. Z drugiej strony, dla wielu firm będzie to taki system bezpieczeństwa przed ewentualnym wciągnięciem jej w jakąś karuzelę VAT-owską - powiedział ISBnews Szewczak.

Według resortu finansów, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

W projekcie ustawy zaproponowano, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

- za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

- bezpośrednio przez podatnika - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Resort finansów szacuje, że kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

W projekcie proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 września 2017 r.

Na podst. ISBnews