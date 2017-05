Pod koniec czerwca Bank Pocztowy zaprezentuje udziałowcom nową strategię – zapowiedział Sławomir Zawadzki, prezes banku podczas prezentacji nowej – wspólnej z Pocztą Polską - karty płatniczej.

Prezes Poczty Polskiej powtórzył, że IPO spółki zostało wstrzymane i trwają prace nad strategią Banku Pocztowego, którego Poczta Polska jest głównym udziałowcem.

Sławomir Zawadzki, prezes Banku Pocztowego, dodał, że w strategii zostanie zawarta wysokość dokapitalizowania i że już trwają na ten temat rozmowy z akcjonariuszami.

Dodał, że bank potrzebuje dokapitalizowania.

Poczta Polska jest większościowym akcjonariuszem banku, pakiet mniejszościowy należy PKO BP.

Prezes Banku zapowiedział także, że trwają ostatnie testy przed uruchomieniem platformy Envelo. Dodał, że bank jest technicznie przygotowany do jej uruchomienia.

Wierzę, że będzie to atrakcyjna aplikacja mobilna. Co do terminu uruchomienia, to technicznie powinniśmy być gotowi na początku lipca. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że robienie w wakacje jakichś większych wydarzeń związanych z promocją i wchodzeniem na rynek ma ograniczony sens – powiedział Zawadzki.