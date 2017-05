Sprzedaż opon do samochodów osobowych w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 14 proc. To oznacza, że Polacy kupują coraz więcej aut - poinformował w środowym komunikacie Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jak podaje związek, największą dynamikę odnotowano w segmencie SUV, gdzie sprzedaż wzrosła o 21 proc. oraz w segmencie VAN, gdzie wzrost wyniósł 9 proc.

W komunikacie poinformowano, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosty odnotowano we wszystkich grupach w stosunku do pierwszego kwartału roku 2016. Sprzedaż opon letnich wzrosła o 12 proc., zimowych o 43 proc., a całorocznych o 25 proc.

Z kolei sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w pierwszym kwartale 2017 roku nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do tego samego okresu roku 2016 i wyniosła 1 proc.

"Dynamiki odnośnie opon do SUV i VAN są powiązane z liczbą sprzedawanych samochodów tego typu. Polacy kupują coraz więcej aut - w pierwszym kwartale 2017 zarejestrowano ponad 125 tys. nowych pojazdów - co przekłada się na zwiększony popyt w segmencie opon. Dynamika wzrostów dowodzi, że rynek ten nadal posiada potencjał do rozwoju" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego to organizacja przemysłowa zrzeszająca kluczowych producentów opon obecnych na polskim rynku - firmy Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli oraz Trelleborg. Członkowie PZPO zatrudniają bezpośrednio w sumie ponad 10 tys. pracowników w biurach handlowych oraz 4 tys w fabrykach (Dębica, Olsztyn, Poznań, Stargard), wytwarzających rocznie 35 mln sztuk opon.

PAP, sek