Stopa bezrobocia w Polsce uległa w kwietniu kolejnemu wyraźnemu obniżeniu. Z rejestru bezrobotnych ubyło 71,5 tys. osób i tym samym ich liczba spadła poniżej 1,3 mln. Kwiecień był miesiącem, gdzie w pełni ruszyły prace sezonowe w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie, a zatem czynnik ten miał niewątpliwie przełożenie na spadek bezrobocia. Pod tym względem równie dobre, a może nawet lepsze, będą kolejne miesiące. W mojej ocenie stopa bezrobocia ma szansę zejść na koniec br. do 6,5 proc., tj. do poziomu najniższego od 1990 r. Niskie bezrobocie w Polsce jest niezaprzeczalnie dowodem na poprawiającą się koniunkturę, ale na uwadze trzeba mieć także inne czynniki za tym stojące. W szczególności jest to kurcząca się podaż pracowników i duża liczba osób, która wyemigrowała z Polski w poszukiwaniu pracy poza krajem – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.