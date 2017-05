Gospodarka w Polsce nie będzie rosła powyżej swojego tempa potencjalnego. Możemy się jednak spodziewać presji płacowej. Sytuacja na rynku pracy zmienia się na korzyść pracobiorców.

– To dobra informacja, ale oznacza jednocześnie potencjalnie większy nacisk na ceny i przyspieszenie ich wzrostu – powiedział Marek Belka, profesor nauk ekonomicznych – W takim wypadku stopy procentowe mogłyby pójść w górę. Z tego, co komunikuje Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej wynika, że z ewentualnymi decyzjami i zmianą nastawienia należy poczekać do końca lipca, czyli do następnej projekcji PKB i inflacji. Wtedy będziemy więcej wiedzieć o tym, jak gospodarkę widzą eksperci NBP i czy zbliża się perspektywa wzrostu stóp procentowych – dodał Belka.

eNewsroom.pl/ as/