Czym jest internet rzeczy? To otaczająca nas rzeczywistość, gdzie dostęp do przepływu informacji – potocznie zwanym internetem – mają urządzenia wokół nas.

Są to lodówki, telewizory, smartfony oraz komputery. Internet dostępny w tych urządzeniach nie tylko pozwala na czerpanie informacji o nich, ale także urządzenia czerpią informacje od nas. Lodówka może poinformować sklep internetowy, że skończył się np. sok, a telefon poinformuje o naszej lokalizacji. W laptopach i w innych urządzeniach z wbudowanymi kamerami mamy możliwość przeprowadzania wideo rozmów, ale istnieje również ryzyko podglądania nas. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wydała rekomendację zasłaniania wizjerów w tego typu urządzeniach, gdy nie korzystamy z nich.

– Możliwy jest nieautoryzowany podgląd z tych urządzeń i powinniśmy się zastanowić nad zaklejeniem takiej kamerki – powiedział Tomasz Szymanik, dyrektor sprzedaży UseCrypt – Mimo to internet rzeczy jest nieuchronną szansą, ponieważ nie odejdziemy od masowego wykorzystywania sieci w naszym życiu. Jest to dla nas wygodne, potrzebne i wydaje się, że niezbędne. Z tej drogi zapewne już nie zejdziemy, więc co jest nam potrzebne do bezpiecznego poruszania się w sieci? Podstawą jest zachowanie rozsądku – każde urządzenie może być naszym przyjacielem lub wrogiem. Nie należy nadużywać korzystania ze smartfonów, social media, zbytnio rozpowszechniać informacji na temat swojego życia osobistego – ocenił Szymanik.

eNewsroom.pl/ as/